Falsche Polizei am Telefon : 85-Jährige erkennt Betrüger: „Sie spinnen doch“

Eine Voerder Seniorin (Symbolbild) hat richtig gehandelt. Foto: Pixabay

Kreis Wesel Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete, ist es am Donnerstag zu mindestens 18 Versuchen des Telefonbetrugs mit der Masche „Falscher Polizeibeamter“ gekommen; zwei in Voerde, fünf in Schermbeck, einer in Hünxe, einer in Neukirchen-Vluyn, acht in Wesel und einer in Hamminkeln.

Wieder haben Telefonbetrüger im Kreis Wesel Senioren zu hintergehen versucht. In einem Fall bissen die Betrüger besonders auf Granit. In Voerde meldete sich der Betrüger ein zweites Mal bei einer Seniorin und beschwerte sich darüber, dass die Voerderin aufgelegt hatte, obwohl doch die Polizei anrufe. Die taffe 85-jährige Seniorin beendete das Telefongespräch ein zweites Mal mit den Worten "Sie spinnen doch.“ Ein drittes Mal versuchte der Betrüger sein Glück nicht mehr.

Wie die Polizei am Freitagmorgen berichtete, ist es am Donnerstag zu mindestens 18 Versuchen gekommen; zwei in Voerde, fünf in Schermbeck, einer in Hünxe, einer in Neukirchen-Vluyn, acht in Wesel und einer in Hamminkeln. Stets gaben sich die Täter als falscher Polizeibeamter aus, versuchten auf diese Weise Vertrauen bei den Angerufenen zu erschleichen und stellten Fragen zu Wertgegenständen oder direkt nach Geld. In allen Fällen waren die Angerufenen Senioren, die gut informiert und entsprechend umsichtig gehandelt haben, teilte die Polizei mir. „Sie gingen nicht auf das Ansinnen der Anrufer ein und gaben keine persönlichen Daten preis, sondern legten sofort auf.“

Damit die Telefonbetrüger im Kreisgebiet weiterhin auf Granit beißen, wird die Polizei nicht müde, vor den Tätern zu warnen. Wer ominöse oder sonderbare Anrufe erhält, sollte einfach auflegen und keinesfalls Auskunft zu persönlichen Daten oder Vermögenswerten geben. Im Zweifelsfall kann man sich Rat bei Bekannten sowie Verwandten suchen oder sich direkt an die Polizei unter 110 wenden. Falls man in seinem Telefondisplay die Rufnummer 110 sehe, eventuell auch mit Vorwahl, handele es sich nicht um einen Anruf der Polizei. Bei einem Anruf der Polizei erscheint nie die Rufnummer 110 im Telefondisplay. „Legen Sie sofort auf“, sagt die Polizei. Sie rät ferner: „Gibt sich der Anrufer als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter aus, lassen Sie sich den Namen nennen und wählen Sie selbst die 110. Schildern Sie der Polizei den Sachverhalt. Die Polizei erfragt telefonisch keine Bankdaten wie Kontonummer und Kontostand oder Inhalte von Schließfächern. Geben Sie unbekannten Personen keine Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse oder andere sensible Daten.“

