Gesundheit in Moers : Bibis lange Reise bis zur Genesung

Moers Die acht Jahre alte Bibi Hawa aus Nordafghanistan wird im St.-Josef-Krankenhaus behandelt. Das Mädchen wurde mit Hilfe des Vereins „Kinder brauchen uns“ nach Deutschland transportiert. Wegen einer Knochenentzündung musste sie operiert werden. Die Kosten übernimmt das Krankenhaus.

Die Achtjährige wurde nach einem Sturz in einem Krankenhaus in Afghanistan behandelt. Nach einer nicht näher dokumentierten Operation, vermutlich mit mangelnder Hygiene, kam es zu einer schweren Entzündung des nicht verheilten Bruchs. „Die Verhältnisse in den Operationssälen, die ich gesehen habe, sind katastrophal. Fenster waren kaputt, und in einem Ventilator über dem Operationstisch nistete eine Taube“, sagt KBU-Vorsitzende Markus Dewender. Zunächst fuhr Bibis Onkel mit ihr zur 250 Kilometer entfernten Hauptstadt Kabul in eine staatliche Kinderklinik. Auch dort konnte man ihr nicht helfen; der behandelnde Arzt kontaktierte Dewender. Er organisierte den Transport nach Deutschland, die Behandlung und den Aufenthalt von Bibi in einer Gastfamilie. Ihre Familie durfte nicht mit einreisen, da die Möglichkeit einer Einwanderung durch Asylbeantragung nicht erlaubt wird.