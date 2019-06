Schützentradition in Moers : Die Königin von Vinn schießt höchst selbst den Salut

MOERS Der Prinzgemahl trägt die schwere Königskette. Ministerpaare stehen für Generationenwechsel und Tradition.

Am 1. Mai hatte Sonja Bühnemann es nicht realisieren können, beim Königschießen den Vogel von der Stange geholt zu haben. „Ich war sprachlos und konnte es kaum glauben“, blickte die neue Königin beim Vinner Schützenfest zurück, als sie einen Böllerschuss zündete. „Ich hatte es noch nicht verinnerlicht. Erst als der Rumpf am nächsten Morgen auf dem Frühstückstisch lag, habe ich es fassen können.“

Mit ihr beginnt in Vinn eine neue Zeitrechnung. Die 26 Jahre alte Verwaltungsangestellte ist die erste Schützenkönigin des Schützenvereins von 1903. „Nach 116 Jahre ist Sonja Bühnemann die erste Frau, die den Thron besteigt“, freute sich Vorsitzender Manfred Bunde am Samstag. Das ist nicht die einzige Neuerung. Ihr Lebensgefährte Malte Edel, mit dem sie zusammen in Vluyn lebt, ist der erste Prinzgemahl in der Vereinsgeschichte. „Wir haben vorher im Vorstand überlegt, ob wir Königin und König oder Königin und Prinzgemahl sagen sollen“, berichtete der 30 Jahre alte Angestellte des Duisburger Stahlunternehmens Thyssen-Krupp. „Wir haben uns für Prinzgemahl entschieden.“