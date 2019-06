Moers : Schüler wünschen sich mehr Insekten-Wiesen in Moers

Moers Gemeinsam das Klima schützen: Erstmals hat der jährliche KliMo-Treff der Stadt am Freitag öffentlich stattgefunden. Fast 1500 Schülerinnen und Schüler von weiterführenden Schulen nahmen an der Veranstaltung auf dem Bahnhofsvorplatz teil.

Zudem haben die Schülerinnen und Schüler Bürgermeister Christoph Fleischhauer einen Brief mit Vorschlägen zu weiteren Klimaschutzmaßnahmen übergeben. So forderten die jungen Leute beispielsweise, die Schulen und weitere Bereiche in der Stadt mit insektenfreundlichen Wiesen auszustatten oder den öffentlichen Nahverkehr kostenlos und umweltgerechter zu gestalten. Zudem haben die jungen Leute Planungen zu CO2-neutralen Schulen entwickelt. Eine weitere Idee war die konsequente Vermeidung von Abfall in allen städtischen Bereichen.