Fünf Monate arbeiteten 16 junge Leute im Projekt „Escape the cape“.

Die Premiere von „Escape the cape“ im Bollwerk 107 zeigte die vielen Talente der 16 Mitwirkenden. Foto: Dieker, Klaus (kdi)

Moers Fünf Monate lang arbeiteten 16 junge Leute im vom Jobcenter geförderten Theaterprojekt „Escape the cape“. Im Bollwerk 107 wurde es jetzt aufgeführt.

Ein bodenlanger schwarzer Umhang mit Kapuze war das wiederkehrende Motiv eines besonderen Theaterstücks, das auf der Bühne des Bollwerk 107 aufgeführt wurde. Das „Cape“ – ein Symbol für Schutz und Geborgenheit oder für Realitätsflucht und Abschottung? In zehn Szenen zeigten die Teilnehmer des Projekts „Drehmoment“ einen tiefen Einblick in ihre Gefühlswelt, ihre Werte und Wünsche. Sie präsentierten eine Collage aus Spielszenen, Filmsequenzen, Gesang und Musik zu Themen wie „Respekt“, „Zusammenhalt“ und „Sicherheit“. Dabei wurde deutlich: Wer sich angenommen fühlt und Vertrauen fasst, der kann seine Masken und Schutzschilder ablegen und seinen Platz im Leben finden: „Escape the Cape“ hatten die Darsteller deshalb ihr Stück betitelt.