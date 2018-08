Ibrahim Yetim, Landtagsabgeodneter aus Moers, im Interview

Moers : Moerser Politik übt zu wenig Kritik

Moers Der Moerser Landtagsabgeordnete will für Klärung um den Wegzug des Finanzamtes Moers sorgen.

Vor sieben Monaten haben Sie, die Politik und auch der Bürgermeister aus unserer Zeitung erfahren, dass das Finanzamt Moers mit rund 300 Mitarbeitern in Richtung Kamp-Lintfort zieht. Das Vorgehen des Landes hat viele Fragen aufgeworfen. Als Landtagsabgeordneter haben Sie versucht, den Finanzminister zu Antworten zu bewegen. Bislang ohne Erfolg?

Yetim Genauso. Ich erwarte keine Antworten mehr, mit denen ich wirklich etwas anfangen kann. Das ganze Verfahren war ja von Beginn an suspekt. Das ist jetzt gelaufen, und wir werden die Zeit auch nicht mehr zurückdrehen können. Trotzdem muss man weiter aufklären.

Gibt es denn irgendwelche neuen Erkenntnisse?

Yetim Ich habe jetzt, nachdem ich fünf Monate lang danach gefragt habe, das Gutachten zum Zustand des Finanzamtsgebäudes bekommen, das angeblich im vergangenen Jahr fertiggestellt worden sein soll. Ich bin gerade dabei, das durchzuarbeiten und habe es auch dem Bürgermeister und den Fraktionsvorsitzenden des „Bündnis für Moers“ zur Verfügung gestellt. Merkwürdigerweise ist das Gutachten in 2018 noch einmal angepackt worden. Das sieht man an dem automatischen Datum in der Kopfzeile, das dort eingefügt wird. Das hat mich schon ein bisschen irritiert. Deshalb werde ich auch nicht locker lassen und die Landesregierung immer wieder mit diesem Thema konfrontieren – weil ich einfach will, dass hier etwas passiert.

Das klingt ein bisschen nach: „Ich bin der einzige, der in der Sache Gas gibt“.

Yetim Als Abgeordneter für Moers ist das natürlich auch meine Aufgabe. Und – das hat nichts mit dem Parteibuch zu tun. Wäre Norbert Walter-Borjans noch Finanzminister, hätte ich ihn für so ein Vorgehen genauso kritisiert. Was ich im Moment allerdings feststelle, ist, dass aus Richtung der Moerser Politik in dieser Sache so gut wie nichts kommt. SPD, Grüne und Grafschafter haben in der letzten Ratssitzung zum Komplex Finanzamt einen Antrag im Rat gestellt. Der Bürgermeister hat zwei Briefe an den Finanzminister und den Ministerpräsidenten geschrieben, und es hat meines Wissens nach zwei Treffen gegeben – das war’s. Auch die CDU hält sich sehr zurück. Das lässt mich daran zweifeln, ob von der Moerser Seite her wirklich mit Nachdruck daran gearbeitet wird, dass die exponierte Position des Finanzamtes – des Gebäudes und des Grundstücks – sehr schnell neu belegt wird. Ich sehe das nicht, weil der Druck zu wenig ist.

Was genau erwarten Sie denn von den Moersern und speziell vom Bürgermeister?

Yetim Dass Kontakte geknüpft und genutzt werden. Christoph Fleischhauer ist Mitglied der CDU. Das sind seine Leute, die in Düsseldorf regieren. Offensichtlich scheint es bislang aber kein Netzwerk zu geben, zum Beispiel in Richtung der Niederrhein-CDU, in der der Finanzminister ja eine tragende Rolle hat. Über diese Schiene müsste man das Problem viel deutlicher artikulieren. Es kann einfach nicht sein, dass eine Stadt wie Moers plötzlich vor vollendet Tatsachen gestellt und im Wettbewerb mit anderen Kommunen bewusst geschädigt wird. Wir reden hier von rund 300 Finanzamtsmitarbeitern. Die gehen in Moers einkaufen, auf den Markt, in Restaurants. Wenn die nicht mehr da sind, werden das die Einzelhändler merken, in welcher Form auch immer.

Netzwerken ist ohne Frage ein wichtiger Bestandteil auf allen Ebenen der Politik. Vom Wähler wird es oft aber auch als Strippenziehen wahrgenommen.

Yetim Da gibt es natürlich Unterscheide, aber es stimmt – Hinterzimmerpolitik ist in der Tat etwas, was mich auch bei uns, bei der SPD, unglaublich ärgert. Damit spielen wir anderen politischen Strömungen in die Karten. Mit meiner Kandidatur als Schatzmeister für den Landesvorstand habe ich versucht, das aufzubrechen – was auch beinahe geklappt hätte.

Woran ist das „Projekt Schatzmeister“ gescheitert?

Yetim Obwohl ich mit 217 zu 226 Stimmen gegen den Vorschlag des Landesvorstands verloren habe, zeigt es sehr deutlich, dass fast 50 Prozent der Partei hinter meiner Position, den Regionalproporz in der NRWSPD abzuschaffen, stehen. Letztlich habe ich ein altes System aufgebrochen und hoffe, dass mein Mut andere motiviert.

Inwieweit beißen sich Landtags- und Stadtratsmandat eigentlich zeitlich? Beziehungsweise: Was entgegnen Sie Ratskollegen, die feststellen: „Der Ibrahim Yetim hat in diesem Jahr noch an keiner Ratssitzung teilgenommen“?

Yetim Viele meiner Termine als Landtagsabgeordneter hätte ich auch aus als Ratsmitglied wahrgenommen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich Moerser Anliegen in die Ministerien einbringen kann und so bereits einige wichtige Projekte aus Moers Unterstützung bekommen haben. Zum zweiten Teil ihrer Frage nur soviel: Erstens stimmt das so nicht und zweitens gibt es leider im beruflichen aber eben auch im ehrenamtlichen Bereich diese Heckenschützen, die nicht willens sind zu fragen warum jemand z.B. verhindert ist. Diese Leute haben nicht den Mut das Visier hochzuklappen.

Sie sagen, Moers lässt viele Dinge an sich vorbeiziehen beziehungsweise hat sie nicht früh genug auf dem Schirm. Abgesehen vom Finanzamt: Was hat Moers Ihrer Meinung nach sonst noch verschlafen?

Yetim Das Thema Landesgartenschau zum Beispiel. In dem Moment, wo klar war, dass Kamp-Lintfort Austragungsort wird, hätten wir uns schon überlegen müssen, wie wir als unmittelbare Nachbarstadt davon profitieren, welche Prozesse wir anstoßen können. Bislang gibt es eine Anfrage des Bündnisses für Moers von kurz vor dem Sommerpause. Die Verwaltung hat sich mit dem Thema noch nicht beschäftigt. Genauso wie mit dem Berufskolleg-Campus. Demnächst werden mehr als 4000 Schüler täglich nach Moers kommen. Die Frage ist nur, wie? Da geht es um ÖPNV-Verbindungen, um Radwege, um Parkplätze. Und um die Frage, wie schaffen wir es, diesen jungen Menschen Moers als tolle, lebenswerte Stadt nahezubringen? Das anzustoßen, ist Aufgabe von Verwaltung, aber auch in diese Richtung findet nichts statt. Und 2020 ist übermorgen.

Also braucht Moers ein besseres Selbstmarketing?

Yetim Ich finde, ja. Intern funktioniert das ja auch sehr gut. MoersMarketing ist aber personell nicht dafür ausgestattet, um das zu tun, was nötig wäre, um nach außen zu zeigen, was Moers alles zu bieten hat. Die Frage für die Zukunft ist also: Stellen wir das Stadtmarketing neu auf? Und: Wie schaffen wir es, das mit der Wirtschaftsförderung zu verknüpfen? Schließlich brauchen wir auch Arbeitsplätze.

Und zusätzliche Gewerbeflächen? Wo?

Yetim Meiner Meinung nach ist Kohlenhuck ein geeigneter Standort für ein Gewerbegebiet – nicht für Logistik, aber für den Mittelstand. Moers darf nicht stillstehen – und das muss man den Menschen erklären. Auch, wenn das manchmal unangenehm ist.