Supertramp-Tribute im Scherpenberger "Dschungel-Club"

MOERS Die Band „Century’s Crime“ spielte im Dschungel-Club.

Ihr Ziel ist das Original – und häufig ist die Coverband „Century’s Crime“ auch ganz nah an ihrem Vorbild „Supertramp“. So geschehen am Samstagabend im proppenvollen Dschungel-Club in Scherpenberg. Zum ersten Mal überhaupt sei die aus der Nähe von Bad Kreuznach stammende Band in Moers, erzählte Schlagzeuger Wolf Hail, genannt Wolfi. Möglich gemacht haben den Tour-Stopp der Band zwischen Solingen und Husum Monika und Stephan Müller, die Betreiber des Dschungel-Clubs. Für die meisten der Ü40-Besucher wurde das Konzert zu einer Art Erinnerungsreise in die eigene Vergangenheit. „Supertramp“ war nämlich eine Rock- und Popband, die Mitte der 1970er bis Anfang der 1980er Jahre ihre größten Erfolge feierte. In dieser Zeit formte sich der typische „Supertramp“-Sound, der geprägt war vom synkopischen Spiel auf einem „Wurlitzer“ E-Piano, die Gesangsstile der beiden Gründungsmitglieder Rick Davies (mit seiner rauen Stimme und seiner Vorliebe für Jazz und R&B) und Roger Hodgson (mit seiner hohen Falsettstimme und eher dem Pop zugewandt) sowie das Saxophonspiel von John Anthony Helliwell. Die Zeit zwischen 1974 und 1983 gilt in der „Supertramp“-Ära als die „Klassische Phase“. Damals entstanden großartige Alben wie „Crime of the Century“ (1974), „Crisis? What Crisis?“ (1975), „Even in the Quietest Moments…“ (1977), “Breakfast in America“ (1979) und “…famous last words…” (1982), mit zig Welthits.