Terrassenkonzert im Bollwerk mit "Stud" und "Fisch & Oldrik"

MOERS Terrassenkonzert mit „Fisch & Oldrik“ und „Stud“.

„Stud“ machte an diesem Abend den Anfang. Wie ihre Titel „I like beeing with me“, also „Ich bin gern alleine“ oder „Tell me, my heart is not broken“, „Sag mir, dass mein Herz nicht gebrochen ist“, waren auch all ihre anderen Songs selber komponiert und getextet und von einer leisen Melancholie begleitet. Die Lieder von „Fisch & Oldrik“ handelten dagegen eher vom prallen Leben, wie zum Beispiel von der Liebe zu vollen Bierkästen: „Weg ist Nummer acht, neun, zehn, ich muss ständig pissen geh’n.“ Oder zu alten Musikkonserven: „Setz dich nicht auf meine Elvis-Platten!“ Auch ihre Lieder waren alle selbst getextet und bis auf einige musikalische Anleihen bei Jonny Cash oder Elvis Presley auch selber komponiert, wobei das Duo des Öfteren seine langjährige Mitgliedschaft in der bekannten Mülheimer Country-Band „Freeway Cash“ nicht leugnen konnten.