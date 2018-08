Moers/Xanten/Rheinberg: Jury benennt Sieger des Enni-RP-Bandcontests "Deine Bühne"

Moers/Xanten Die Entscheidung ist gefallen. Am späten Montagabend hat sich die Jury getroffen, und aus den fünf Bands die zuvor im Onlinevoting gegeneinander angetreten sind, die Gewinner gekürt.

The Mourning Post, MoNoTyp und Black Orchid heißen die drei Bands, die im Rahmen von „Deine Bühne“ – eine Aktion von Enni und Rheinischer Post – Auftritte bei den Enni Nights in Moers, Xanten und Rheinberg gewonnen haben. Sie bekamen von Lesern sowie den vier Jurymitgliedern Marcel Kronwald (Enni), Adam Ruta (Gastro Event), Christian Schürmann (Freefall Kulturförderung) und Kilian Treß (Rheinischer Post) die meisten Stimmen. Das Gesamtergebnis: Den ersten Platz belegt The Mourning Post, dicht gefolgt von MoNoTyp. Auf Rang drei rangierte sich Black Orchid ein.

Die drei Bands werden in umgekehrter Reihenfolge jeweils bei den Mini-Festivals im Restaurant Kampmann (Moers), im Jukuwe Exit (Xanten) sowie im Jugendzentrum Zuff (Rheinberg) parallel zu den Enni Nights of the Bands auftreten und hoffentlich wie schon im vergangenen Jahr vor vollem Haus dem Publikum einheizen. „Ich freue mich, wir haben nach vielen Wochen drei talentierte Bands mit einem tollen Sound gefunden“, sagt Kilian Treß von der Rheinischen Post. Neben The Mourning Post aus Grevenbroich freut es ihn besonders, dass es sich bei MoNoTyp um eine Band mit Moerser Beteiligung und bei Black Orchid um Bandmitglieder aus Xanten und Umgebung handelt. „Eine Bühne für junge Bands aus der Region bieten, das war unser Ziel. Wir hoffen natürlich, dass sie ihre Fans auch animieren können, zu den Auftritten und auch in die anderen Städte zu kommen, damit eine super Stimmung garantiert ist.“