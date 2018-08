Sechs neue Tourenkarten zeigen Radlern, wo es lang geht

Neukirchen-Vluyn Neun Radtouren, sechs neue Landkarten, eine Idee: Stadtmarketing und der ADFC wollen Einwohner und Bewohner in den Sattel heben. Ebenso umweltfreundlich wie gesund sollen sie die Region erkunden.

Der Abstecher zum Gelände der Landesgartenschau (Laga) in Kamp-Lintfort ist schnell gemacht: Elf Kilometer zeigt der Radtacho am Ende. Wenn 2020 die Laga in voller Blüte steht, sollen die Radler schließlich noch Kraft haben, sich an Beeten und Rabatten zu erfreuen. Als mutmaßliche Tagestour von einem ganz anderen Kaliber ist da der 51 Kilometer lange Rundkurs unter der Überschrift „Von Halde zu Halde“; denn er führt bis tief in den Orsoyer Rheinbogen hinein. Zwischen den kurzen elf und den langen 51 Kilometern bewegen sich die neun Routen auf sechs neuen Radkarten, die Pedalritter zu allen wichtigen Orten in und um Neukirchen-Vluyn führen.