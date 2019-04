Demo in Moers : Ein Friday for Future im Moerser Rathaus

Moers Bürgermeister Christoph Fleischhauer hatte Schülerinnen und Schüler zu einer Diskussion eingeladen.

Der Bürgermeister steht bei Moerser Schülern im Wort: Einmal wöchentlich werde die Stadt künftig auf ihren Internetseiten einen Tipp zum Schutz des Klimas und der Umwelt veröffentlichen, versprach er. Damit nahm Christoph Fleischhauer die Anregung von Schülerinnen des Adolfinums auf. Rund 100 Mädchen und Jungen von Moerser Schulen waren am Freitag der Einladung des Bürgermeisters zu einem Austausch über den Klimaschutz gefolgt. Im Gegensatz zu anderen Städten, wo die „Friday for Future“-Bewegung haufenweise Schülerinnen und Schüler auf die Beine bringt, blieb es in Moers diesbezüglich bisher eher ruhig. „Vielleicht braucht es einen kleinen Anstoß“, sagte der Bürgermeister, der diesen Anstoß gerne gab. „Das ist kein Aufruf, die Schule zu schwänzen“, betonte Fleischhauer, der dennoch Verständnis dafür zeigte, dass Menschen im Engagement für wichtige Dinge „Regeln brechen“. „Wenn man nichts tut, dann bleibt alles, wie es ist.“