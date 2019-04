Baumaßnahme in Moers : Sanierung Römerstraße wird 1,7 Millionen teurer

Moers Ursprünglich sollten die Bauarbeiten im Mai 2018 abgeschlossen sein. Vor Ende 2019 wird daraus aber wohl nichts.

19 Monate Zeitverzögerung und voraussichtlich 1,7 Millionen Euro mehr Kosten als ursprünglich geplant: Das ist der vorläufige Stand in Dinge in Sachen „Problembaustelle Römerstraße“. Im Frühjahr 2016 hat die Enni mit finanzieller Unterstützung von Bund und Land begonnen, unter anderem Kanäle zu sanieren und Radwege neu zu gestalten. Eigentlich sollten die Arbeiten im Mai 2018 abgeschlossen sein. Im April 2019 allerdings ist noch lange kein Ende in Sicht. Drei von insgesamt acht Bauabschnitten müssen noch abgearbeitet werden: im Kreuzungsbereich Essenberger Straße/Römerstraße, auf der Essenberger Straße zwischen Römerstraße und Kreisverkehr „Auf dem Berg“ und auf der Römerstraße in Richtung Autobahnzubringer. Jetzt wird für die Fertigstellung das Jahresende angepeilt.

Fest steht auch: Laufen die Arbeiten so holprig weiter wie bisher, werden auf der Endabrechnung nach Informationen unserer Redaktion nicht 1,8 Millionen Euro stehen, wie beim Baustart geplant, sondern rund 1,7 Millionen Euro mehr. Das alles wurde jetzt in nichtöffentlicher Sitzung des Stadtrats bekannt. Im schlimmsten Fall belastet die komplette Summe den städtischen Haushalt. Geplant ist aber wohl, Bund und Land mit einem zweiten Förderantrag erneut um Hilfe zu bitten. Ob das gelingt, ist ebenso offen wie die Frage, ob sich die Baukosten für die verbleibenden Abschnitte durch bessere Planung und Absprachen zwischen unter anderem Enni, Stadt und Polizei senken lassen.

Info 450 Kilometer Kanal in der Grafenstadt Netz Seit dem Jahr 2015 ist die Enni Stadt & Service Eigentümerin des insgesamt rund 450 Kilometer langen Moerser Kanalnetzes. Darunter fallen ausschließlich Hauptleitungen für Schmutz-, Regen- und Mischwasser.

Zustand Es gibt Kanäle aus den 1920er Jahren, die nach wie vor nutzbar sind, und es gibt solche aus den 1960er und 1970er Jahre Jahren, die qualitativ deutlich schlechter daherkommen. Auf rund 100 Kilometern Kanalnetz gibt es im Moerser Stadtgebiet akuten Sanierungsbedarf.

Schwierig war von Beginn an jedenfalls die vorgeschriebene Verkehrsführung in zwei Richtungen rund um die wandernden Baustellen auf einer der meistbefahrenen Straßen von Moers. Wegen der Anforderungen an einen zweiseitigen Verkehrsfluss musste die Planung immer wieder geändert werden. Aus ursprünglich vier geplanten Bauabschnitten wurden so acht.

Ein weiterer, in der aktuellen Höhe so nicht eingeplanter Rechnungsposten sollen aber auch die Bodenentsorgungskosten sein. Offenbar war das Raster der genommenen Bodenproben entlang der Baustelle nicht dicht genug. In der Konsequenz stießen die Arbeiter mehrfach auf Boden, der aufgrund seiner Beschaffenheit nicht verwendet werden konnte und ausgetauscht werden musste. Hinzu kamen unvorhersehbare Erschwernisse: ein Hohlraum unter der Straßendecke zum Beispiel; oder alte Schachtbauwerke, die auf den Plänen nicht verzeichnet waren.