Zukunftsworkshop in Kamp-Lintfort : Wie wollen wir im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben?

Kamp-Lintfort (got) Mit einer Weltcafé ist die Reihe „Zurück in die Zukunft II – Wie wollen Männer und Frauen im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben“ gestartet. Im Film lassen sich die Helden mit einer Zeitmaschine 25 Jahre in die Zukunft transportieren.

Der Arbeitskreis der Gleichstellungsbeauftragten im Kreis Wesel wählte den gleichen Titel, auch wenn der Blick nur elf Jahre vorausgeht. „Zurück in die Zukunft II – Wie wollen Männer und Frauen im Jahr 2030 im Kreis Wesel leben“ nennen sie eine neue Reihe, die in fünf „Weltcafés“ Elemente einer Diskussionsrunde, einer Werkstatt und eines lockeren Austauschs kombiniert. Am Mittwochabend startete sie auf dem Campus der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort. Für den Auftakt hatten Cornelia Hüsch, Petra Niemöller und Karin Budahn-Diallo, die als Gleichstellungsbeauftragte der Städte Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Dinslaken die Reihe federführend organisiert hatten, das Thema „Leben und Arbeit“ gewählt. Die Teilnehmer diskutierten in Werkstätten vier Thesen, wie sie sich die Zukunft in elf Jahren wünschen. Die erste lautete, Männer und Frauen nehmen die Elternzeit, heute 14 Monate, zu gleichen Teilen in Anspruch, um zu gleichen Teilen und in gleicher Höhe ein für alle festgelegtes Elterngeld zu erhalten. Die weiteren Thesen basierten auf der ersten. Männer und Frauen übernehmen 2030 gleich viel Familien-Care-Aufgaben. Um dafür Zeit zu haben, ist die Erwerbsarbeitszeit pro Woche auf 30 Stunden festgelegt. Diese kann im Zeitalter der Digitalisierung teilweise von zuhause aus erledigt werden. Auf Kärtchen hielten die Teilnehmer ihre Ideen fest, die von den Organisatoren zusammengetragen werden, um sie an den Kreis Wesel weiterzuleiten.