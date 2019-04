Lesung in Moers : Er schreibt neue Erzählungen aus der Bibel

MOERS Geschichts- und Literaturwissenschaftler Titus Müller liest im SCI-Haus.

„Ich schreibe normalerweise historische Romane“, stellte sich der studierte Literatur- und Geschichtswissenschaftler seinem Publikum vor. Er sei aber auch Pastorensohn und habe sich daher beim Anblick des Sternenhimmels oft gefragt: „Was wäre, wenn es Gott gar nicht gibt?“ Eine Frage, die er für sich selber stets so beantwortet habe: „Ich will aber an einen Schöpfer glauben.“ In diesem Sinne fand er die Geschichten des Alten und Neuen Testaments immer ein wenig zu knapp. Vor allem aber vermisste er darin „wie umwälzend und großartig“ die darin geschilderten Ereignisse damals auf die daran beteiligten Menschen gewirkt haben mussten. Heraus gekommen ist dabei eine Sammlung von ganz neu, stark romanhaft und lebendig erzählten Geschichten, wie zum Beispiel die von Kains Mord an seinem Bruder Abel. „Du solltest auf dem Feld schaffen, so wie ich. Das Leben muss beschwerlich sein“, klagte Kain darin seinen eher sorglos dahinlebenden Bruder an, um dann auch noch festzustellen, dass Gott dessen Opfer sehr viel bereitwilliger annahm als das seine.