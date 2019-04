Kriminalität in Wachtendonk : Soko „Sichel“ nimmt Planenschlitzer fest

Am Rastplatz Tomm Heide gab es mehrere Vorfälle. Foto: Seybert

WACHTENDONK/WEEZE/Rheurdt Der Polizei ist ein Schlag gegen eine Bande gelungen, die verdächtigt wird, Lkw auf Rastplätzen ausgeraubt zu haben.

Von Sebastian Latzel

Wer seinen Lastwagen in den vergangenen Wochen auf einem Rastplatz an der A 40 oder A 57 in der Region parkte, musste damit rechnen, später eine unliebsame Überraschung zu erleben. Denn gleich in zehn Fällen schlitzten Unbekannte die Planen von Anhängern auf und machten sich mit der Beute aus dem Staub. Jetzt ist der Polizei ein Schlag gegen eine Bande gelungen, die auch für die Straftaten in der Umgebung in Frage kommen könnten.

Die so genannte Ermittlungsgruppe „Sichel“ nahm mehrere Verdächtige fest, die überwiegend aus Duisburg kommen. Die zehn Männer stammen aus Rumänien. Die Bande wird beschuldigt, in zahlreichen Fällen zwischen Hamm und dem Niederhein Lkw-Planen zerschnitten und die Ladung gestohlen zu haben. Zur Beute gehörten beispielsweise Babynahrung, Alkoholika und Metall. Der Name der Ermittlungskommission geht auf die sichelartigen Schnitte zurück, die die Verdächtigen in die Planen der Anhänger geschnitten haben.

Info Rastplatz Tomm Heide steht im Fokus Zuständig Die Soko „Sichel“ sitzt in Neuss, weil hier Beamte Ende 2018 auf die Spur der Gruppe gekommen ist. Ermittlungen Die Soko bringt die Verdächtigen mit vier konkreten Vorfällen auf dem Rastplatz Tomm Heide in Verbindung. Ob sie auch für andere Taten im Kreis Kleve verantwortlich sind, wird noch geprüft.

Eben solche Schnitte wiesen auch Planen auf, die hier in der Region aufgeschnitten worden waren. Begonnen hatte die Serie im Kreis Kleve Anfang Dezember. Da hatten Unbekannte auf dem Rastplatz Tomm Heide an der A 40 in Wachtendonk-Wankum die Plane eines Lkw aufgeschnitten und 100 Kilogramm Metallbarren gestohlen. In den folgenden Wochen häuften sich die Vorfälle auf Rastplätzen in Wachtendonk und Rheurdt an der A 40. Anfang Januar schlitzen die Unbekannten auf Tomm Heide gleich vier Sattelauflieger auf. Auch auf der A 57 bei Weeze auf dem Rastplatz Kalbecker Forst schlugen die Täter zu und stahlen dort im Januar Elektroartikel.

Ohnehin waren die Unbekannten bei der Wahl der Beute offenbar nicht wählerisch. Sie nahmen mit, was sie in den Hängern fanden: Metall, Friseurartikel, Stromkabel, Computer oder Staubsauger. An der A 40 in Rheurdt stahlen sie sogar Molybdändisulfid aus zwei großen Fässern. Aus diesem chemischen Pulver wird Schmiermittel gewonnen.

In Rheurdt kam die Polizei den Tätern im Februar bereits sehr nahe. Den Beamten war am Rastplatz Neufelder Heide (A 40) ein unverschlossener Transporter zwischen zwei Sattelaufliegern aufgefallen. Die Verdächtigen flüchteten zu Fuß, als sie die Polizisten bemerkten.

Jetzt hatten die Beamten mehr Glück: In der Nacht auf Donnerstag verfolgten Zivilkräfte der Polizei einen verdächtigen Fiat Ducato, der auf die Raststätte „Allenstein“ in Gelsenkirchen an der A 2 fuhr. Dort steigen mehrere Verdächtige aus, gingen zu einem Lkw und stahlen die Ladung. Zusammen mit zwei weiteren BMW fuhren die Verdächtigen davon. Die Polizei nahm die Verfolgung auf und konnte die Männer schließlich festnehmen.