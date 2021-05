Bildung in Rommerskirchen : Bürgermeister bringt Viertklässlern das Grundgesetz nahe

Rommerskirchen Martin Mertens hat insgesamt 120 Exemplare an die drei örtlichen Grundschulen verschicken lassen – zusammen mit einem Begleitschreiben für die Jungen und Mädchen.

Dass ihm die Sache wichtig ist, merkt man dem Brief von Martin Mertens an, den er jetzt an alle Viertklässler in Rommerskirchen hat verschicken lassen. Und vielleicht sind es auch die sogenannten Querdenker, die Verschwörungstheoretiker oder all die ausländer-, islam- und judenfeindlichen Wirrköpfe, die den Bürgermeister veranlassen, schon Grundschüler mit dem vertraut zu machen, was unser Land und unsere Freiheit trägt. Die Rede ist vom Grundgesetz, dessen Geburtstag gerade gefeiert werden konnte. Denn am 23. Mai 1949 hat der Parlamentarische Rat das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland beschlossen. Und obwohl er sie lieber selbst übergeben hätte und persönlich mit den Kindern diskutiert hätte, so hat Mertens nicht darauf verzichtet, zusammen mit seinem Brief auch 120 Exemplare des Grundgesetzes an die drei örtlichen Grundschulen zu schicken, die für die vierten Klassen bestimmt sind.