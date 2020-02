Karneval in Meerbeck : Lusticana mit hausgemachtem Karneval

Spaß an der Freud hatten die bunt kostümierten Jecken der KG Lusticana bei ihrer Galasitzung. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Wie kaum eine andere Karnevalsgesellschaft steht sie für den ursprünglichen Frohsinn. Fast alles bereitet die große Karnevalsfamilie selber zu – von der Bühne über das leckere Essen bis hin zum Programm.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Peter Gottschlich

Angelika Grunert steht am Samstag drei Wochen vor Nelkensamstag tagsüber in der Küche, um aus frischem Hackfleisch und kleingewürfelten Zwiebeln, eingeweichten Brötchen und aufgeschlagenen Eiern eine Masse zu verarbeiten, die sie mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmeckt. Sie formt daraus kleine Klöße, die sie in eine heiße Pfanne legt. „Ich brate jedes Mal 100 Frikadellen für das Buffet“, berichtet die Karnevalistin der Karnevalsgesellschaft (KG) Lusticana-Barbara Moers-Meerbeck über die nicht-haushaltsübliche Menge, die in jedem Jahr aufs Neue viele Liebhaber findet. „Nach der Galasitzung sind sie immer weg.“

Die Narren haben Appetit auf den Karneval in Meerbeck, bei dem das Programm genauso hausgemacht ist wie die Bühne und das Essen beim Buffet – neben Frikadellen oder Kotelett werden unter anderem Nudelsalat und Kartoffelsalat angeboten. „Bei uns ist der Karneval familiär und ursprünglich“, strahlt Sabrina Grunert mit einem glücklichen Gesicht.

INFO Lusticanas närrische Höhepunkte Session 2018/19 Mit Max I. (Ramackers) und Hannah I. (Uhlig) stellte die KG Lusticana erstmals das komplette Kinder-Zweigestirn. Zuvor hatte sie zweimal einen Kinderprinzen zum Kinderprinzenpaar beigesteuert. Session 1985/86 Egon I. (Bockhorst) und Magret I. (Klär) waren zum ersten und bislang letzten Mal „Lusticaner“-Prinzenpaar des Kulturausschusses Grafschafter Karneval. 44. Geburtstag In drei Jahren feiert die KG Lusticana in der Session 2022/23 ihr närrisches Freudenfest, bestimmt so schön familiär und hausgemacht wie sonst.

Sie ist eine typische Lusticana-Närrin. Zum einen stammt sie aus einer karnevalistischen Familie. Ihre Mutter Angelika Grunert brät nicht nur Frikadellen, sondern gehört auch den Rebellinnen an, wie sich die Jeckinnen nennen, die in den meisten Karnevalsgesellschaften als Damen-Elferräte bezeichnet werden. Ihr Vater Holger Grunert ist Vizepräsident, der am dritten Samstag vor Nelkensamstag mit Christoph Prinz die Galasitzung moderiert. Außerdem gehört er dem Elferrat an.

Zum anderen tanzt Sabrina Grunert bei der KG mit den Farben Rot und Weiß auf mehreren Hochzeiten. Sie trainiert gemeinsam mit Luise Butzer die Große Garde der Lusticana, in der Jugendliche und junge Erwachsene von 17 bis 32 Jahren begeistert mitmachen. Sie tanzt selbst in der Großen Garde, die bei der Galasitzung Garde- und Showtanz präsentiert, wie die Kleine Garde. Und sie ist Pressesprecherin des Vereins. „In einer kleinen Gesellschaft funktioniert es nur, wenn alle mehrere Aufgaben übernehmen“, weiß die junge Karnevalistin.

Auch Ralf Weier hat mehrere Funktionen inne. Er gehört dem Elferrat an. Er hilft beim Bühnenaufbau mit. Er geht in jeder Session in die Bütt. In dieser reflektiert er als „Alter Knacker“ über das Älterwerden, wie am Samstagabend auf der Galasitzung im Jugendzentrum an der Lindenstraße. Er singt zusammen mit anderen, in dieser Session im Duett. Außerdem ist er Ehemann der Präsidentin Petra Weier sowie Vater des Elferratsmitglieds und Senators Marcel Weier.

Petra Weier hält die Lusticana-Familie zusammen, die einen kaum beschreibbaren Gemeinschaftssinn hat, der sich ein wenig bei dem Aufbau und der Generalprobe erspüren lässt. Nur Bauchredner Hans-Jürgen Kellner aus dem Oberbergischen und die Pilssucher der KG Blau-Weiß Duisburg-Neumühl – die in diesem Jahr einzigen auswärtigen Künstler – sind bei dieser Generalprobe nicht dabei,

„Wir sind mit 65 Mitgliedern eine kleine Gesellschaft, davon 30 Aktive“, erzählt Petra Weier mit einem Schmunzeln. „Wir zahlen Mitgliedsbeiträge, gestalten das Programm selbst und stiften das Essen fürs Büffet, das wir zu familienfreundlichen Preisen abgeben. Vielleicht macht der Karneval uns gerade deshalb so viel Spaß. Etwas selber zu machen und den anderen etwas von seiner eigenen Freude weiterzugeben, ist das Schönste, was es gibt.“