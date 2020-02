Bürgermeisterkandidatin der Grünen : Finkele für Hochschulstandort Moers

Museumsleiterin Diana Finkele tritt als parteilose Kandidatin für die Grünen im Bürgermeisterwahlkampf an. „Auch, weil wir mehr Frauen in Politik und Führungspositionen brauchen“, sagt die 48-Jährige. Foto: Gudrun Tersteegen

Moers Die Grünen haben die Leiterin des Eigenbetriebs Bildung offiziell zur Bürgermeisterkandidatin ernannt. Das sind ihre Pläne.

Von Julia Hagenacker Verantwortliche Redakteurin Redaktion Moers

Jetzt ist es offiziell: Die Moerser Grünen stellen zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen eigenen Bürgermeisterkandidaten – und es ist eine Frau! Einstimmig hat die Partei Diana Finkele zu „ihrer“ Anwärterin auf den Verwaltungschefposten ernannt. Seit 2013 leitet die 48-Jährige bei der Stadt Moers die eigenbetriebsähnliche Einrichtung Bildung – einen Zusammenschluss von Museum, Musikschule, Volkshochschule, Bibliothek, Archiv und Kulturbüro –, seit 2004 ist sie Leiterin des Grafschafter Museum im Moerser Schloss. Bei der Bürgermeisterwahl am 13. September soll Finkele als parteilose Kandidatin für die Grünen ins Rennen gehen. Die W-Fragen nach dem Warum und Wie beantwortete die studierte Geisteswissenschaftlerin, die abseits der Kultur politisch bislang wenig öffentlich in Erscheinung trat, am Dienstagabend unter viel Applaus.

„Ich bin nicht Mitglied der Grünen, aber die neue sozialen Bewegungen und die Grünen mit ihren Themen wie der Frauen- und Friedens-, der Umwelt-, Tierschutz- und Eineweltbewegung sind meine politische Heimat“, sagte Finkele. „Ich wurde gefragt: Kannst Du dir das vorstellen? Ich hab’ nachgedacht und bin zu dem Schluss gekommen: Wenn man so etwas gefragt wird, 100 Jahre nachdem Frauen zum ersten Mal selber wählen und gewählt werden durften, dann darf man einfach nicht nein sagen!“

INFO Museumsleiterin in Sachsenheim Persönliches Diana Finkele wurde 1971 in Karlsruhe geboren.Nach dem Abitur studierte sie zunächst Chemie, dann Geschichte, Literaturwissenschaft und Mittelalterforschung. Ihre erste Festanstellung hatte sie als Leiterin des Stadtmuseums und -archivs in der kleinen württembergischen Stadt Sachsenheim.

Bei ihrer Kandidatur gehe es aber auch um Werte, erklärte die gebürtige Karlsruherin. „In Zeiten, in denen Werte der demokratischen Gesellschaft infrage gestellt werden, brauchen wir mehr echte demokratische Wahlmöglichkeit. Wir müssen Menschen für die Demokratie begeistern, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt.“

Als grün-orientierte Bürgermeisterin will Finkele „etwas in Moers bewegen“. Die Grafenstadt brauche mehr umweltfreundliche Mobiliät, also mehr Radwege und einen konsequenteren Ausbau des ÖPNV, betonte die Moerser Kulturbetriebschefin, die nach dem Abitur auf einem agrarwissenschaftlichen Gymnasium zunächst Chemie studierte. „Wir müssen alternative Antriebstechnologien fördern, auch städtisch – durch eine entsprechende kommunale Infrastruktur, von der E-Tankstelle bis hin zur Ausrüstung für Wasserstofffahrzeuge. Wir brauchen eine konsequentere Berücksichtigung von Klimaschutzmaßnahmen bei der Stadtentwicklung, auch mehr Plätze, um sich wohl und sicher zu fühlen, mehr bezahlbaren Wohnraum, bei dessen Planung soziale und ökologische Aspekte viel enger miteinander verbunden werden als bisher.“