Tragödie in Moers : Angeklagter tötete Mutter unter Wahnvorstellungen

Moers Am Donnerstag beschäftigte sich das Klever Landgericht mit dem Tötungsdelikt. Auf Totschlag im Zustand der Schuldunfähigkeit lautete die Anklage der Staatsanwaltschaft.

Ein Bild des Grauens bot sich der Polizei, als sie am 17. August vergangenen Jahres ein Einfamilienhaus in Moers-Mitte betrat. Eine 70-jährige Frau lag im Erdgeschoss auf dem Boden, tot, der Schädel zerschmettert.

Seine Wahnvorstellungen schilderte der Angeklagte im Gerichtssaal: Er habe zunächst Geschichten in seinem Kopf gehört, ähnlich Hörbüchern, in denen er selbst der Protagonist ist und in denen es um Außerirdische und höhere Mächte geht. Stimmen habe er wahrgenommen – auch und besonders am Morgen vor der Tat, als seine Mutter und ein Verwandter ihn verwirrt auf der Wiese vor dem Haus liegend gefunden hatten. Dort habe er gedacht, er habe Atomexplosionen ausgelöst und dass sein Unterleib abgetrennt sei, schilderte der Angeklagte.

Ein Sachverständiger attestierte dem 42-Jährigen eine „paranoid-halluzinatorische Psychose aus dem schizophrenen Formenkreis“. Der Angeklagte sei bei der Tat nicht in der Lage gewesen, die Realität zu erkennen, so der Psychiater. Die Strafkammer erkannte auf Schuldunfähigkeit. Sie ordnete die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an. Voraussetzung dafür ist, dass von dem Angeklagten in seinem Zustand auch in Zukunft erhebliche Gefahr für die Allgemeinheit ausgeht. Die Unterbringung ist unbefristet und wird regelmäßig geprüft.