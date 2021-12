Pastoralreferentin aus Moers zum zweiten Advent : Unsere Welt braucht Licht

pastoralreferentin st. Josef Moers Foto: Martin Barth

Moers Trotz aller Sorgen und Nöte in der Coronazeit: Gott lässt sein Licht auch und gerade jetzt in dieser Welt scheinen. Davon ist unsere Gastautorin Stefanie Schwarz überzeugt. Die Pastoralreferentin der Gemeinde St. Martinus Moers hat ihre Gedanken zum zweiten Advent aufgeschrieben hat.

Advent 2021. An diesem Wochenende dürfen wir die zweite Kerze an unserem Adventskranz anzünden. Haben wir wirklich schon den zweiten Advent erreicht? Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber in diesem Jahr fällt es mir schwer in adventliche Stimmung zu kommen. Mein Kopf ist gefüllt mit Sorgen, aber auch mit ein wenig Frust.

Schon wieder ein Jahr, in dem der Advent anders ist. Schon wieder ein Jahr, in dem wir weniger Kontakte mit unseren Liebsten haben. Schon wieder ein Jahr, in dem wir nicht gemeinsam mit unseren Freunden über die Advents- und Weihnachtsmärkte schlendern, gemeinsam einen Glühwein trinken oder Plätzchen backen.

Schon wieder ein Advent, in dem ich mir Sorgen mache. Sorgen um meine Familie, Sorgen meine Freunde und Sorgen darum, wie das alles noch weitergehen soll. Es fällt schwer angesichts der aktuellen Lage nicht die Hoffnung zu verlieren.

Und trotzdem werde ich auch an diesem Wochenende die zweite Kerze an meinem Adventskranz entzünden, werde mir wünschen, dass der Advent auch bei mir und anderen Menschen, denen es so geht wie mir, ankommt.

Denn trotz der angeführten Dinge dürfen wir unser Vertrauen in Gott setzen. Auch wenn dieser Advent wieder anders ist, bin ich sicher: Gott ist da. Er steht an unserer Seite. Er lässt uns nicht allein. Er will uns Hoffnung schenken in einer Zeit, die hoffnungslos erscheint.