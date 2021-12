Winterbrauchtum in Düsseldorf : De 11 Pille verleihen einen Sonderorden

Düsseldorf Mit der neuen Auszeichnung sollen künftig jährlich Personen geehrt werden, die sich für Menschen in Angermund auf besondere Weise einsetzen.

Die Karnevalsgesellschaft „De 11 Pille“ aus Angermund hat erstmals den Sonderorden „Stadtschlüssel“ verliehen. Gestiftet wurde dieser von Dennis und Tim Küsters, den Vorsitzenden des Vereins. Der Orden soll elf mal und zwar einmal im Jahr verliehen werden. Geehrt werden sollen Personen, die „Türen für Menschen öffnen. Personen, die Menschen in Angermund vernetzen und die Stadtgesellschaft in Angermund verbinden“. Wer ausgezeichnet wird, darüber entscheidet ein Gremium, das sich aus dem jeweils amtierenden Prinzenpaar, dem geschäftsführenden Vorstand und den Stiftern zusammensetzt.

Erste Preisträgerin ist Ulrike Kempf, Leiterin des Café.komm. Kempf bekam den Orden vom Prinzenpaar Gerd I. und Susi I. Weber und Präsidenten Tim Küsters überreicht. „Die Ordensträgerin ist seit 2015 im Café.komm engagiert. Immer offen für alle Menschen ist sie gerade für diejenigen da, die nicht einfach den Weg in die Gesellschaft finden“, heißt es in der Begründung. Ulrike Kempf vernetze Menschen miteinander und stecke mit ihrem Engagement an.

Das „Café.komm“ in der Straße An den Linden, neben dem Pfarrhaus, entstand unter dem Dach der evangelischen Kirche Lintorf-Angermund in den Gemeinderäumen. Ursprünglich war es 2015 gegründet worden, um Flüchtlingen eine Anlaufstelle außerhalb ihrer Unterkünfte zu bieten, in der sie auch Unterstützung und Ratschläge erhalten können. Inzwischen hat sich das Café aber zu einem Treffpunkt für den gesamten Ort entwickelt und es ist eine kleine Kulturstätte mit Lesungen, Theateraufführungen und Konzerten geworden.