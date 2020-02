Berufskolleg für Technik Moers : „Gute Auszubildende können sich Stellen aussuchen“

Moers Das Berufskolleg für Technik lud zur ersten Ausbildungsbörse ein. Für Unternehmen wird es schwieriger, Azubis zu finden.

So zählte Lemken zu den Unternehmen, die sich vom Berufskolleg für Technik Moers wünschte, eine Ausbildungsbörse ins Leben zu rufen. Es waren Unternehmen, mit denen das Berufskolleg an der Repelener Straße schon lange eng zusammenarbeitet, unter anderem Trox in Neukirchen-Vluyn (Lüftungstechnik), Rinnen in Moers (Gefahrgut-Logistik), Hans Nühlen in Moers (Mercedes-Autohäuser), Maas in Moers (Tiefbau) oder Kahl Schwerlast in Moers (Schwerlastlogistik). Aber auch wegen der großen Nachfrage der Betriebe, sich beim Tag der offenen Tür des Berufskollegs zu präsentieren, habe man sich entschieden, eine Ausbildungsbörse zu etablieren, erklärte Schulleiter Peter Dischhäuser.