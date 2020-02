Optiker in Moers : Bei Brillen Brökelschen gibt es den Sehtest mit Kinofeeling

Optiker in Moers

Moers „Gutes Sehen – Gutes Aussehen“ – das verspricht Roland Brökelschen. Der 61-Jährige ist Augenoptikermeister – und seit dem Jahr 1992 selbständig. Vor rund 20 Jahren eröffnete er sein Einzelhandelsgeschäft an der Klosterstraße 4 in Moers.

Roland Brökelschen hat sich seit seiner Jugend der Augenoptik verschrieben. Seine Lehr- und Gesellenjahre absolvierte er in angesehenen Moerser Fachgeschäften, seine Meisterprüfung mit Stipendium für Begabtenförderung bei der Handwerkskammer in Düsseldorf. Danach leitete er verschiedene Augenoptik-Ketten in Nordrhein-Westfalen – und machte sich anschließend selbständig.