Konzert in der Stadtkirche Moers : Barockorchester spielt in Stadtkirche

Der Kammerchor Westfalen gastiert in der Stadtkirche. Foto: Privat

Moers Kammerchor Westfalen und das Ensemble Ondeggiando präsentieren am Samstag, 8. Februar, geistliche Werke von Bach und Zelenka.

Der Kammerchor Westfalen unter der Leitung des Barockspezialisten Lucius Rühl kehrt nach dem großen Erfolg mit dem Konzert „Dixit“ im Juni 2018 nun in die Stadtkirche zurück. Auf Initiative der Moerser Violinistin Natascha Lenhartz findet dort am Samstag, 8. Februar, um 19.30 Uhr ein großes Chorkonzert statt. Es erklingen zwei geistliche Werke von Bach und dem Böhmen Zelenka in Begleitung des auf historischen Instrumenten spielenden Ensembles Ondeggiando von Natascha Lenhartz.

Solisten dieses Abends sind die Sopranistin Evelyn Ziegler, die schon oft mit ihrer klaren Stimme die Stadtkirche erfüllt hat, die Altistin Dagmar Linde aus Witten, Tenor Egbert van Hatten und der Bassist Andreas Scheibner, der in Dresden geboren als Kruzianer schon früh auf Zelenkas Kompositionen stieß und festes Ensemblemitglied an der Semperoper war. Die wohl prachtvollste der sechs Bach’schen Motetten, „Singet dem Herrn ein neues Lied“, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nach dem Dresdner Frieden von 1745 als Neujahrspreislied entstand, sei in ihrer doppelchörigen Anlage eine der virtuosesten Motetten dieser schon zu Bachs Zeit alten, polyphonen Kunst, teilen die Veranstalter mit. Es sei eines jener Werke, die Mozart 1789 auf seiner Reise durch Leipzig in ein ungeahntes Staunen und grenzenlose Verwunderung über jenen J.S. Bach versetzt habe. „Ein selten zu hörendes Werk von großartiger, vielschichtiger Polyphonie und höchstem sängerischen Anspruch“, so die Veranstalter.

INFO Eintrittspreise und Kartenvorverkauf Karten zum Preis von 20 Euro (freier Eintritt für Schüler, Auszubildende und Studenten) gibt an folgenden Vorverkaufsstellen: im Gemeindebüro der ev. Kirchengemeinde (Haagstraße 11), in der Barbara Buchhandlung (Burgstraße 3) und bei „Villa Wölkchen“ (Fieselstraße 7a). An der Abendkasse kostet der Eintritt 22 Euro.

Die „Missa Dei Patris“ hingegen sei die erste von sechs „Ultimae Missae“, die Jan Dismas Zelenka in Dresden gegen Ende seines Schaffens als großes Dankgebet für sein Leben Gott gewidmet habe. Dieses Vermächtniswerk stelle einen hohen Anspruch an die Ausführenden und mache eine Aufführung zu einem selten gehörten Glanzpunkt des Musiklebens. Der barocke Klang dieses Konzertes im historischen Bau der Moerser Stadtkirche sei somit das passende „Zusammenspiel“ der Ausführenden mit dem Kirchraum.

„Zelenkas Chorkomposition sollte man sich nicht entgehen lassen, seine ,Missa Dei Patris’ ist eine absolute Wiederentdeckung. Verrückt, verdreht, verspielt, besinnlich, extrem virtuos und mit aufregenden Harmonie- und überraschenden Dynamikwechseln besticht Zelenka, der seit 1710 als Kontrabassist am sächsischen Hof zu Dresden angestellt war. Wie passend, dass sich Bassist und Kammersänger Andreas Scheibner von der Semperoper Dresden zu uns auf den Weg nach Moers macht“, teilt die Musikerin Natascha Lenhartz in ihrer Einladung zum Konzert erfreut mit.

Seit 2012 leitet Lucius Rühl den Kammerchor Westfalen. Durch anspruchsvolle a-capella-Programme und in Zusammenarbeit mit renommierten Barockmusikern spielt der Chor eine wichtige Rolle in der Chormusik in der Region. Der Chorleiter Rühl studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Tanz (Folkwang-Hochschule) in Essen Kirchenmusik (A-Examen), bei Sieglinde Ahrens und Gerd Zacher (Orgel), bei Walter Berlemann (Klavier), bei Iwona Salling (Cembalo) und Guido Knüsel (Chor- und Orchesterleitung).

Im Anschluss studierte er Tonmeister am Erich-Thienhaus-Institut sowie Klavier bei der Amerikanischen Pianistin Kristi Becker an der Musikhochschule in Detmold. aka

(aha)