Ausstellung in Moers : Wenn sich Antisemitismus im Alltag einschleicht

Ausstellung Die Ausstellung ist bis zum 4. Oktober im Foyer des Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Wilhelm-Schroeder-Straße 10 in Moers, zu sehen, montags bis freitags von 8 bis 22 Uhr. Dann wandert die Ausstellung nach St. Ludger in Kapellen, Bahnhofstraße 16. Dort wird sie vom 5. bis 21 November gezeigt.

Vortrag Am 7. November, 15 Uhr, lädt die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit zu einem Vortrag in die evangelische Stadtkirche, Klosterstraße 5 ein: „L`chaim – eine christlich-jüdische Feier des Lebens“.

Gedenkfeiern Am 9. November, 11 Uhr, findet am Mahnmal in der Altstadt, Dr. Hermann-Bähr-Straße, die Gedenkfeier zur Reichspogromnacht statt. Am 11. Dezember ist 80. Jahrestag der Deportation der Moerser Juden nach Riga am 11. Dezember 1941. Am Vorabend, dem 10. Dezember, hält Winfried Nachtweih, Mitglied im deutschen Riga-Komitee, um 18 Uhr im alten Landratsamt am Kastell 5 einen Vortrag über die Deportation nach Riga. Am 11. Dezember gibt es um 10 Uhr und um 11.30 Uhr Aktionen mit Schulklassen in der Innenstadt und an der Steinschen Kreuzung, um der Deportation zu gedenken.