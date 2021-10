Mutter erstickte Baby in Moerser Wohnung : BGH bestätigt Verurteilung wegen Kindstötung

Mutter erstickte Baby in Moerser Wohnung

Moers Wegen Totschlags hat das Landgericht Kleve im Mai eine 27 Jahre alte Frau verurteilt. Im Prozess bescheinigte ein psychiatrischer Sachverständiger der Angeklagten Schuldunfähigkeit. Die Kammer und der Bundesgerichtshof sahen das anders.

Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat die Verurteilung durch das Landgericht Kleve wegen einer in Moers begangenen Kindstötung bestätigt. Die damals 26 Jahre alte Angeklagte hatte am 12. November 2020 ihrem im Badezimmer zur Welt gebrachten dritten Kind direkt nach der Geburt zunächst mit einer Nagelschere 17 Stichverletzungen beigebracht. Weil das nicht zum Tode führte, erstickte die Mutter das Kind schließlich.