Ausstellung in Moers : Alt – was heißt das schon?

Am 10. Dezember präsentiert eine Seniorentheatergruppe die Facetten des Älterwerdens. Foto: Bilanz-Theater/Bettina Engel-Albustin

Moers Eine Ausstellung im Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum, Vorträge und eine Theateraufführung zu einem Thema, dass alle Menschen irgendwann betrifft.

Was heißt schon alt? Wie stellen sich Menschen das Älterwerden vor? Eine Ausstellung und das zugehörige Programm mit Veranstaltungen ab Donnerstag, 2. Dezember, drehen sich rund um dieses Thema. Die Volkshochschule Moers-Kamp-Lintfort und der SCI organisieren die Reihe. Den Rahmen bildet die Wanderausstellung „Was heißt schon alt?“ im Foyer des Bildungszentrums an der Wilhelm-Schroeder-Straße. Sie soll ein neues, differenziertes Bild über das Altern in unserer Gesellschaft verankern. Die vorherrschenden Altersbilder entsprächen oft nicht den vielfältigen Lebensentwürfen der heutigen Realität. Es sei wichtig, das Altersbild zu erneuern, da es das Miteinander der Generationen beeinflusse und auch maßgeblich die Erwartungen an den eigenen Altersprozess bestimme. Jung und Alt sollen über ihre Vorstellungen vom Alter nachdenken und miteinander ins Gespräch kommen, so die Idee der Ausstellung.

Mit einem Vortrag am Freitag, 3. Dezember, 19 Uhr, wird die Ausstellung eröffnet. Dabei geht es um die Frage, warum viele Menschen das Altern mit einem eher negativen Bild in Verbindung bringen. Welche Generation momentan überhaupt alt wird, thematisiert ein Vortrag am Dienstag, 7. Dezember, um 18 Uhr in der SCI-Volksschule (Hans-Albeck-Platz 2). Die Babyboomer werden in den Fokus gerückt und ein Blick auf ihre Berufs- und Lebensbiographien, ihre Potenziale und Herausforderungen geworfen.

Wer offen dafür ist, auch über das Altern zu lachen, kann sich am Freitag, 10. Dezember, um 16 Uhr in der SCI-Volksschule einfinden. An diesem Nachmittag bringt eine Seniorentheatergruppe die Facetten des Älterwerdens auf die Bühne. Dabei betrachten die Schauspielerinnen Altersbilder kritisch und regen zum Lachen und Nachdenken an. Im Anschluss an die Aufführung freuen sich die 68- bis 91-Jährigen über einen Austausch mit ihrem Publikum.

Alle erwähnten Veranstaltungen sind kostenlos, es gilt die 2G-Regel. Für alle Veranstaltungen bittet die VHS um telefonische Anmeldung unter 02841 201-565.

