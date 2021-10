Verkehrsplanung in Moers : Schulweg in Hülsdonk wird sicherer

Moers Die Stadt hat in Zusammenarbeit mit Schule und Polizei ein Konzept erarbeitet. Was sich für Autofahrerinnen und -fahrer jetzt ändert.

Auf der Kranich- und Parsickstraße gibt es nun zum Beispiel Elternhaltestellen und Zebrastreifen. Der Rüttgersweg wurde zur Einbahnstraße. Dort gilt im Bereich der Schule ein absolutes Halteverbot. Zur Einführung haben Stadt und Polizei am Donnerstag, 28. Oktober, vor allem Autofahrerinnen und -fahrer angesprochen und auf die neuen Regelungen hingewiesen. Später wird es auch reguläre Kontrollen geben. „Wir werden außerdem die Situation eng und kritisch begleiten, damit der Weg für Schulkinder auch wirklich sicherer wird“, kündigt Gissing an. Denn Letzteres ist das Ziel der Schulwegplanung.

Die Grundschule Hülsdonk ist die vierte Grundschule, an der vergleichbare Maßnahmen umgesetzt wurden. Pilotprojekt war 2016 die Eschenburgschule in Asberg. Es folgten die Eichendorffschule in Hochstraß und die Dorsterfeldschule in Kapellen. Weitere Schulwegsicherungen sind in Vorbereitung.