Veranstaltungen an Schulen in Moers : Jugendkongress „Demokratie zwischen Fake und Fakten“

Veranstaltungen an Schulen in Moers

Moers Coronabedingt hat der Kongress dezentral an den einzelnen Schulen stattgefunden. Es ging darum, wie Hass, Rassismus und Sexismus im Internet verbreitet werden und wie man sich davor schützen kann.

Der digitale Raum ist ein wachsender und nicht mehr wegzudenkender Bestandteil gesellschaftlichen Lebens. Leider nutzen sogenannte Trolle und Hater Soziale Medien immer wieder, um Fake News zu verbreiten, Hass zu schüren und den politischen Diskurs zu demontieren. Sexismus , Antisemitismus , Rassismus und Diskriminierung bleiben in Wort und Bild ständig präsent und senken auch die Hemmschwelle zu Gewalttaten im Alltag. Der 13. Jugendkongress zur Überwindung von Rechtsextremismus und Stärkung von Demokratie hat sich mit dieser Problematik beschäftigt. Unter dem Motto „Demokratie zwischen Fake und Fakten“ haben insgesamt 200 Schülerinnen und Schüler aus zehn Kursen an sechs Moerser Schulen teilgenommen. Kooperationspartner waren wieder das Kinder- und Jugendbüro Stadt Moers, die Volkshochshcule Moers-Kamp-Lintfort, das Junge Schlosstheater und Bollwerk 107. Gefördert wurde der Jugendkongress von der Volksbank Niederrhein.

„Eine große zentrale Veranstaltung war pandemiebedingt leider nicht möglich, also haben wir das bewährte und erfolgreiche Konzept vom Vorjahr durchgeführt“, berichtet Mark Bochnig-Mathieu vom Kinder- und Jugendbüro. „Wir haben für jede Schule Referenten organisiert, die Workshops in Kleingruppen oder Klassen durchgeführt haben.“ Die Themen waren vielfältig. Bei einem Workshop zu Verschwörungsideologien am Gymnasium Rheinkamp konnten die Schülerinnen und Schüler in einem „Social Media Check“ zum Beispiel Verbreitungsstrategien und Merkmale von Verschwörungsmythen recherchieren. Sie konnten so ihr eigenes Social-Media-Nutzungsverhalten reflektieren.