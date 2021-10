Neue Struktur geplant : Polizei im Kreis Wesel auf fünf Wachen reduziert

Kreis Wesel Statt wie bisher zehn wird es künftig nur noch fünf Standorte im Kreis Wesel geben, von denen die Polizei alle 13 Kommunen bestreift. Von den Tag und Nacht besetzten Wachen Wesel, Dinslaken, Moers und Kamp-Lintfort sowie aus Xanten werden alle 13 Kommunen bestreift.

Die Ergebnisse einer polizeiinternen Organisationsüberprüfung sind am Dienstag den Bürgermeistern vorgestellt worden. Am Mittwochmorgen wurde die geplante Optimierung der Abläufe der Presse erläutert. Landrat Ingo Brohl als Behördenleiter wurde dabei von Kreisdirektor Ralf Berensmeier vertreten. Der Leitende Polizeidirektor Rüdiger Kunst sagte, es werde gewährleistet, „dass rund um die Uhr Streifenwagen in den einzelnen Gebieten unterwegs sind“.