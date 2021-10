An der Stadtgrenze zu Moers : Grüne zu Deponie-Plänen: Stadt soll Klage vorbereiten

Moers/Duisburg Die Moerser Grünen sehen nach dem am Dienstag zu Ende gegangenen Erörterungstermin zur geplanten Bauschutt-Deponie Lohmannsheide für die Stadt Moers keine andere Möglichkeit als eine Klage.

Wie berichtet, will die DAH1, die zu gleichen Teilen im Eigentum der RAG Montan Immobilien und der AGR Abfallentsorgungs-Gesellschaft Ruhrgebiet steht, über einen Zeitraum von circa 15 Jahren insgesamt rund 3,5 Millionen Kubikmeter Schutt aus dem Wohnungsbau auf einer rund 6,2 Hektar großen geplanten Deponie an der Stadtgrenze zwischen Moers und Duisburg abkippen. In beiden Städten kämpfen Verwaltungen, Politik, Naturschützer und Bürger Seite an Seite gegen das Vorhaben.