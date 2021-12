Immobilien : Preise für Eigentumswohnungen in Duisburg erneut gestiegen

So soll das neue Quartier „Am Alten Angerbach“ in Huckingen einmal aussehen. Foto: Maletz & Hoffstedde

Duisburg Auf dem Duisburger Wohnungsmarkt ist keine Entspannung in Sicht: Seit 2018 sind Eigentumswohnungen im Schnitt um 30 Prozent teurer geworden. Das ist das Ergebnis einer Analyse von 6000 Kaufverträgen.

Die Preise für Eigentumswohnungen in Duisburg sind in den vergangenen drei Jahren im Durchschnitt um 30 Prozent gestiegen. Zu diesem Ergebnis kommt der Gutachterausschuss der Stadt nach einer Analyse der Immobilienrichtwerte. Der Ausschuss untersuchte hierzu rund 6000 Kaufverträge des Eigentumswohnungsmarktes aus dem Zeitraum vom 1. Januar 2011 bis 31. Dezember 2020.

Zuletzt hatte auch der Immobilienmarktbericht von Duisburg Business & Innovation (DBI) im Oktober gezeigt, wie teuer Wohnen inzwischen in der Stadt geworden ist. Kostete die Kaltmiete in einem Neubau 2011 noch durchschnittlich weniger als acht Euro pro Quadratmeter, waren es in der ersten Jahreshälfte 2021 bereits 10,50 Euro. Die Mietkosten für eine neu errichtete Wohnung mit 80 Quadratmetern Größe sind damit also innerhalb von knapp zehn Jahren um 200 Euro gestiegen.