Zechenareal in Kamp-Lintfort : Quartiersentwicklung schreitet voran

Kamp-Lintfort Die RAG Montan Immobilien hat mehr als 42.000 Quadratmeter Fläche im neuen Stadtquartier Friedrich Heinrich verkauft. Ein Unternehmen der Mo.Studio-Gruppe aus Meerbusch plant dort Wohnbauprojekte.

Die RAG Montan Immobilien und die Mo.Studio-Gruppe haben den entsprechenden Kaufvertrag bei einem Notar in Hagen unterzeichnet. Der Projektentwickler aus Meerbusch erwirbt exakt 42.170 Quadratmeter Freifläche auf dem ehemaligen Bergwerk West in Kamp-Lintfort, das in den kommenden Jahren zum neuen Stadtquartier Friedrich-Heinrich umgestaltet werden soll. Es handelt sich um Teilflächen zwischen der Friedrich-Heinrich-Allee und dem neuen Zechenpark, die nur durch neue Erschließungsstraßen unterteilt werden. Zum Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Mo.Studio-Gruppe kündigte an, auf dem Areal in den kommenden Jahren nach dem in Aufstellung befindlichen, aufzustellenden Bebauungsplan ein modernes und innovatives Wohnquartier mit Angeboten für Jung und Alt in einer integrierten Quartiersentwicklung zu realisieren.