St.-Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort : Pflege-Profis beraten Patienten

Kamp-Lintfort Am St.-Bernhard-Hospital gibt es jetzt ein Pflegeberaterinnen-Team. Sie stehen Patienten vor, während und nach dem Krankenhaus-Aufenthalt zur Seite.

Anna Schäfers Pflegeberater-Konzept der Begleitung und zusätzlichen Betreuung von Patienten überzeugte Pflegedirektor Clemens Roeling und Geschäftsführer Josef Lübbers. Sorgfältig wurden die Fachkräfte ausgewählt, damit alle Wissensgebiete und Schwerpunkte im Team vertreten sind. In den vergangenen Monaten wurden die Pflegeberater in den Bereichen, in denen sie noch nicht spezialisiert waren, umfassend geschult. „Ziel ist, dass jeder in allen drei Bereichen fit ist und dass sich die Team-Mitglieder gegenseitig vertreten können“, erläutert Anna Schäfer. Ab September ist das Pflegeberater-Team dann täglich im Einsatz.