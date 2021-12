Kinder- und Jugendmusikfestivals Kloster Kamp : Von einem Baum, der Cello werden will

Kamp-Lintfort Kinder der Ernst-Reuter-Schule erlebten im Schirrhof ein besonderes Weihnachtsmärchen. Der Musiker Alexander Hülshoff erzählte und spielte im ehemaligen Pferdestall im Schirrhof.

Eigentlich sollte aus Waldi, wie auch aus all den anderen Tannen in seinem Baumschul-Zuhause, einmal ein stattlicher Weihnachtsbaum werden, doch als er eines Tages zufällig einen Cellisten und sein Instrument kennenlernt, ist für ihn klar: „Ich werde ein Cello.“ Und zwar genau so eines, wie es Alexander Hülshoff zum Auftakt an diesem Freitag mit einigen Variationen des Weihnachtsliedes „Oh Tannenbaum“ vorführte. Das gefiel den kleinen Zuhörerinnen und Zuhörern.