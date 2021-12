Konzert in Kamp-Lintfort : Kubanische Rhythmen im Schirrhof

Konzert in Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Die Sängerin Majela sprang für die erkrankte Andrea Canta ein und zog die Zuhörer in ihren Bann. Veranstalter war der Verein Kulturcamp.

„Feliz Navidad“ klingt bei Majela, wie sich Majela van der Heusen mit Künstlernamen nennt, fast noch schöner als das Original. Das Spanisch der kubanischen Vollblutmusikerin schwingt so weich, als hätte der puerto-ricanische Sänger und Gitarrist José Feliciano es vor einem halben Jahrhundert für die Sängerin geschrieben.

Am Samstag sang sie auch dieses Weihnachtslied im Pferdestall des Schirrhofs, begleitet von der Keyborderin Amparo Cesar, ihrer Mutter, und dem Schlagzeuger Yansser Cardoso. Auch wenn Majela kein Weihnachtskonzert gab, passte dieser Song im Latin-Rhythmus zu ihrem Programm, mit dem sie kubanische Musik präsentiert, die von Rhythmen des Salsas, des Cha-Cha-Chas und des Sambas geprägt ist.

Zweieinhalb Stunden lang dauerte das Konzert mit Majela aus dem Inselstaat südlich des US-Bundestaats Florida, bei dem viel Lebensfreunde, begleitet von ein wenig Melancholie, versprüht wurde. 50 Zuhörerinnen und Zuhörer zog sie in ihren Bann. „Für Mitteleuropäer hört sich südamerikanische Musik gleich an“, sagte schmunzelnd die Musikerin, die in Havanna geboren wurde und dort klassische Musik studierte, um heute von Düsseldorf aus kubanische Musik zu verbreiten. „Aber für Kubaner hören sich brasilianische und kubanische Musik sehr unterschiedlich an.“

Eingesprungen war Majela für Andrea Canta, die ursprünglich mit ihrer Band kommen wollte, nachdem sie vor drei Monaten schon einmal am Schirrhof südamerikanisch geprägte Musik interpretiert hatte. „Sie ist eine Freundin von mir“, erzählte Majela in der Konzertpause. „Sie hat mich angerufen und gefragt, ob ich einspringen kann. Sie ist an Grippe erkrankt.“