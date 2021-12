Neue Kita in Kamp-Lintfort : Wo Weltenbummler unterwegs sind

Ein Rundgang durch die neue Kindertagesstätte „Weltenbummler“, die an der Friedrichstraße in Modulbauweise entstand. 117 Kinder werden dort betreut. Foto: Norbert Prümen

Kamp-Lintfort Seit kurzer Zeit ist die sechsgruppige Kindertagesstätte Weltenbummler in Betrieb. 117 Kinder besuchen die Einrichtung an der Friedrichstraße. Warum der Bau von Kitas für die Hochschulstadt so wichtig ist.

Von Sabine Hannemann

Wieder wurde in Kamp-Lintfort eine Kindertagesstätte ihrer offiziellen Bestimmung übergeben. An der Friedrichstraße, am Standort Bismarckplatz, ist die Kita Weltenbummler schon im November an den Start gegangen. Sie ist nicht die einzige Einrichtung, die auf dem Zettel der Stadt steht. „Das ist der positive Preis einer Zuzugsstadt, den wir gerne bezahlen. Das ist es uns wert“, so Bürgermeister Christoph Landscheidt bei der offiziellen Übergabe. Für das dynamische Wachstum der Stadt habe es keine Alternative gegeben als den Bau einer neuen Kita.

Weitere Einrichtungen werden derzeit noch gebaut, umgebaut oder erweitert. Entstanden ist an der Friedrichstraße ein zweigeschossiges Gebäude mit einer Nutzfläche von 1200 Quadratmetern. Hinzu kommt das Außengelände. Vier Millionen Euro hat der Neubau gekostet. Baustart war im April, der Einzug der ersten drei Gruppen folgte im November, die drei anderen zogen zeitversetzt nach. Die Kita für sechs Gruppen als zweigeschossigen Komplex zu errichten, sei mit Hinblick auf den Flächenverbrauch gut gelöst, betonte Christoph Müllmann, Erster Beigeordneter in Kamp-Lintfort. Dass eine Förderung von drei Millionen über das Land geflossen sei, habe das Projekt erleichtert. Zu stemmen habe die Stadt auch die Betriebskosten, die sich mit den anderen Einrichtungen deutlich im Haushalt 2022 niederschlagen. Auf die Besonderheiten des Holzrahmenbaus an der Friedrichstraße wies Architekt Peter Jebbink hin. „Das Bauen mit Holz ist nachhaltig und zukunftsorientiert“, erklärte er. Die Einrichtungsleitung mit Alicja Duliba und Gina Hardt führte die Besucher durch das Haus, lud in die verschiedenen Räume ein, erläuterte das Farbkonzept, das sich durchgängig im Haus wiederfindet. Lediglich der Mehrzweckraum bekommt im Februar noch eine Kletterwand. „Unsere Wünsche wurden alle erfüllt“, freute sich die Leiterin. Die anderen Räume haben die kleine Weltenbummler schon erobert.

Info Modulbauweise auf zwei Geschossen Die Einrichtung 117 Kinder, U3 und Ü3, besuchen die Kita Weltenbummler. Alle Plätze sind belegt. Es gibt eine Warteliste. Das Projekt kostete vier Millionen Euro. Weitere städtische Projekte sind geplant. In der Umsetzung befindet sich derzeit der Neubau am Volkspark, Aus- und Umbau der Kita am Niersenbruch, Umbau der Kita Zechenzwerge, in der Nähe vom Laga-Gelände. Baubeginn der Kita Weltenbummler war im Frühjahr 2021. Die Bauweise Durch die Modulbauweise war es möglich, das Gebäude am Bismarckplatz in kurzer Zeit zu errichten. Die Gruppen verteilen sich auf beide Geschosse. Ein direkter Zugang zum Außengelände ist möglich.

Dazu zählen Forscher- und Konstruktionsraum wie auch ein Atelier. Früher galt in den Kindertagesstätten das so genante Viereckenprinzip, wonach sich Spielgeräte wie Spielküche oder Holzklötze in den Ecken der Räume befanden. Heute können sich die Kinder in den großzügigen Räumen entfalten, Neues entdecken und selbstbestimmtes Spielen erlernen. „Wir arbeiten mit altersgemischten Gruppen. Das Miteinander wird gefördert“, so Alicja Duliba. Die Kinder richten sich nach dem Morgenkreis selbständig den Tag ein. Das Management im Kleinen funktioniert nach Plan. Zu den Schwerpunkten gehören unter anderem die gezielte Sprachförderung wie die Medienpädagogik. Gezielt wird der Umgang mit Medien geübt, Medienkompetenz erworben. Kinder mit Förderbedarf werden über die Frühförderstelle begleitet. 117 Kinder werden von insgesamt 25 Fachkräften betreut. Vor Ort wird ebenfalls gekocht. Das Mittagessen nehmen sie in Gruppen nacheinander in ihrer Mensa ein.