Gesangsverein in Moers : MGV „Frohsinn“ schlägt die Notenhefte zu

Die Sänger des MGV „Frohsinn“ verabschieden sich. Zuletzt bestand der Gesangsverein nur noch aus 24 aktiven Sängern. Foto: Liederkranz

Moers Die Sänger haben im September beschlossen, den Gesangsverein aufzulösen. Es fehlt der Nachwuchs. Vor allem durch die Corona-Pandemie seien gemeinschaftliche Proben nur unter schwierigen Bedingungen möglich gewesen. Das galt auch für Konzerte.

Der Moerser Männergesangverein (MGV) „Frohsinn“ blickt auf eine fast 150-jährige Geschichte zurück. Doch nun werden im Verein für immer die Notenhefte zugeschlagen. Im September entschieden die Mitglieder in einer außerordentlichen Sitzung, den Traditionschor zum Ende diesen Jahres aufzulösen. Die Entscheidung kam nicht unerwartet, wie der bis dahin noch amtierende Vorsitzende Klaus Philipp in einem Gespräch mit dieser Zeitung erklärte: „Wir waren zum Schluss nur noch 24 aktive Sänger, deren Durchschnittsalter inzwischen bei über 80 Jahren liegt.“ Mit seinem Septemberbeschluss steht der MGV nicht alleine. Viele andere altehrwürdige Männergesangvereine haben in der vergangenen Zeit aus Altersgründen aufgehört.

Dazu kam die Corona-Pandemie, in der gemeinschaftliche Proben, wenn überhaupt, nur noch unter extrem schwierigen Bedingungen möglich waren. Das galt auch für Konzerte. Das letzte Konzert des MGV „Frohsinn“ fand im Herbst 2019, also vor Beginn der Corona-Pandemie im evangelischen Gemeindehaus in Moers-Kapellen statt und war laut Klaus Philipp mit 180 Besuchern „richtig voll“. Seither gab es keinen einzigen Auftritt mehr, was schade war, denn davor waren die „frohsinnigen“ Moerser Sangesbrüder in dieser Hinsicht immer sehr aktiv gewesen. Unter der monatelangen erzwungenen Corona-Pause litt auch die Geselligkeit, die sich der Verein bei seiner Gründung im Jahr 1875 neben der „Pflege des deutschen Liedgutes“ auf seine Fahne geschrieben hatte. Damals war die Freude am gemeinsamen Singen noch weit verbreitet.

Info Mitglieder des Sängerkreises Moers Mitsingen Einen Trost hat Georg Bruckmann, Vorsitzender des Sängerkreises Moers, parat: die Möglichkeit des Mitsingens in den Chören des Sängerkreises wie Männer- und Frauenchor Rumeln, Volkschor Moers, Knappenchor Rheinland und Voicemail.

Nachdem man anfangs lediglich mit einem „Doppelquartett“ sonntags privat gesungen hatte, wuchs die Gruppe innerhalb kürzester Zeit auf 27 sangesfreudige Herren an, und leitete damit die Gründung des Vereins ein. In der Zeit von 1924 bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges hatte der Chor zeitweise sogar rund 100 Mitglieder. Doch diese Zeit ist vorbei. „Uns fehlt es einfach an jungem Nachwuchs“, bedauerte Philipp, wobei er darunter die Altersklasse unter 60 meinte. „Ich denke, das liegt unter anderem auch an dem heute nicht mehr ganz zeitgemäßen Lieder-Repertoire vieler Männergesangvereine. Altes, deutsches Liedgut. Was ist das denn? Rudi Schuricke oder die Capri-Fischer?“ Wenn es nach ihm gegangen wäre, hätte er sich mit seinen Sangesbrüdern nach der Corona-Krise gerne einen vorsichtigen musikalischen Neuanfang in Richtung „Schlager, Freddy oder Comedian Harmonists“ gewünscht.