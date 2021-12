Ausstellung im Jungen Schauspielhaus : Anne Frank und die Brücke in die Gegenwart

Im Jungen Schauspielhaus ist eine Ausstellung zur Lebensgeschichte von Anne Frank zu sehen. Parallel gibt es noch Aufführungen von „Liebe Kitty“.

„Lasst mich ich selbst sein“, schrieb Anne Frank am 11. April 1944 in ihr Tagebuch. Da war sie gerade 14 Jahre alt. Mit diesem Satz ist eine ihrer Lebensgeschichte gewidmete Ausstellung überschrieben, die bis zum 23. Dezember im Foyer des Jungen Schauspielhauses zu sehen ist.

Zur Eröffnung warnte die ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger, Schirmherrin der Ausstellung, vor einem Wiedererstarken von Angriffen gegen Juden. „Der Antisemitismus war nie weg“, stellte sie fest und ergänzte, dass er während der Pandemie in einem besonders „widerlichen Gewand“ daherkomme. Sie spielte damit nicht nur auf den Anschlag in Halle 2019 an, sondern auch auf unpassende Vergleiche von Querdenkern und Impfgegnern mit Sophie Scholl oder der Diskriminierung von Juden während der Nazizeit. Als Antisemitismusbeauftragte des Landes NRW sieht sie es als eine ihrer „Kernaufgaben an, junge Menschen zu erreichen“ und über die Judenverfolgung während des Nationalsozialismus aufzuklären.