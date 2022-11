Weihnachtsbeleuchtung in Mönchengladbach : Kunstinstallation „Leuchtende Hindenburg“ abgesagt

Bunte Kugeln erleuchteten 2021 die Hindenburgstraße. (Archivfoto) Foto: Denisa Richters

Mönchengladbach Das inklusive Kunstprojekt pausiert in diesem Jahr. Um Energie zu sparen, verzichten die Initiatoren auf die bunten Kugeln an der Hindenburgstraße. Es ist nicht die erste weihnachtliche Energiesparmaßnahme in der Stadt.

Die „Leuchtende Hindenburg“ bleibt in diesem Jahr dunkel. Das Kunstprojekt auf Gladbachs Einkaufssraße findet 2022 nicht statt. Das teilt die Künstlerin Christiane Behr mit. Die bunten Kugeln, die im vergangenen Jahr in den Bäumen die Hindenburgstraße erleuchteten, werden angesichts der gebotenen Energiesparmaßnahmen nicht aufgehängt.

Behr hatte die Lichtinstallation im vergangenen Jahr gemeinsam mit dem Quartiersmanagement Gladbach und Westend als inklusives Kunstprojekt gestartet. Mönchengladbacher verschiedener Altersgruppen sowie Menschen mit Behinderung hatten die Kugeln gestaltet. Aufgrund der positiven Rückmeldungen habe man auch in diesem Jahr an neuen Kugeln gearbeitet, nun aber auf die aktuelle Situation reagieren müssen, erklärt Behr in einer Pressemitteilung. Um Energie zu sparen, werden die Lichter nicht angebracht, „auch wenn deren Stromverbrauch mit circa vier Watt je Kugel sehr gering ist“, betont sie. Vielmehr handle es sich um eine solidarische Aktion im Sinne allgemeiner Energiesparmaßnahmen.

Die Kugeln, die in diesem Winter in den Bäumen hängen sollten, haben Hobbykünstler und Bewohner der Altstadt in verschiedenen Workshops hergestellt. Sie sollen nun 2023 zur Geltung kommen.

Und: Die Installation für kommendes Jahr können Interessierte jetzt noch mitgestalten. Am Samstag, 3. Dezember, ab 11 Uhr und am Mittwoch, 7. Dezember, ab 16.30 Uhr gibt Behr im Atelierhaus an der Steinmetzstraße Workshops zur Leuchtengestaltung. Informationen zu den Kursen gibt es beim Quartiersmanagement telefonisch unter 02161 2953274 oder per Email bei Christiane Behr unter cb@christianebehr.de.

Die Kunstinstallation ist nicht die erste abgesagte Weihnachtsbeleuchtung: An vielen öffentlichen Stellen, etwa in den Innenstädten in Gladbach und Rheydt, wird in diesem Jahr auf die Weihnachtslichter verzichtet. Die jeweiligen Citymanagements hatten bereits im Sommer entschieden, die städtische Beleuchtung nicht aufzuhängen, um in der Energiekrise ein Zeichen zu setzen und Strom zu sparen.

(RP)