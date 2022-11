“Marginaler Energieverbrauch“ : Willich entscheidet sich für Weihnachtsbeleuchtung

Willich Man wolle den Menschen in dieser Zeit ein bisschen Weihnachtsstimmung in den Ortszentren bieten, heißt es von den Werberingen. Obwohl sie auf die gewohnte Beleuchtung aus den Vorjahren setzen, wollen sie trotzdem Energie sparen.

Auch in der Energiekrise soll Willich weihnachtlich beleuchtet sein. Darauf einigten sich die Werberinge aus Schiefbahn, Anrath, und Alt-Willich mit Bürgermeister Christian Pakusch. „Es ist wichtig, den Menschen in der dunklen Jahreszeit bei all den Problemen ein bisschen Licht zu bieten“, sagt dieser. Die Stadt möchte die Fenster des Schlosses sowie die vier großen Weihnachtsbäume in den Ortsteilen erleuchten lassen. „Die Leute sollen wenigstens für ein paar Stunden das Gefühl bekommen, die Welt sei in Ordnung und in Weihnachtsstimmung verfallen“, sagt Rainer Höppner, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Schiefbahn.