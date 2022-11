St. Martin in Mönchengladbach-Hamern : Fast vergessene Martinslieder beim Fest für Jung und Alt

In Hamern haben Stephanie Oelers und ihre Freundinnen zu St. Martin ihre Eltern eingeladen. Die sieben Senioren vereinen 599 Lebensjahre. Foto: Stephi Oelers

Mönchengladbach Wer sagt, dass St. Martin ein Fest für Kinder ist? In Hamern hat eine siebenköpfige Gesellschaft, die zusammen auf fast 600 Jahre Lebenszeit kommt, den Tag feierlich begangen. Wie es dazu kam und wie es war.

Das Martinsfest ist ein Fest der Traditionen. Auch für Stephanie Oelers und ihre Freundinnen. Und so ziehen die sechs Frauen seit Jahren am Tag des Umzugs in Hamern durch die Nachbarschaft. „Singen für einen Schnaps“ ist dann das Motto. An jeder Station werden sie von Freunden, Bekannten und Verwandten mit „flüssigen Köstlichkeiten“, so drückt es Oelers aus, versorgt. Aber: Aus Altersgründen entfallen mittlerweile einige der Eltern als Anlaufstelle. „Deshalb haben wir den Spieß in diesem Jahr einfach umgedreht und die Senioren nachmittags zu uns eingeladen“, sagt Oelers: „Uns war einfach wichtig, dass wir die Tradition in Hamern weiterführen.“

Flugs werden Fahrdienste organisiert, damit die An- und Abreise der „Oldies“ – teilweise leben sie in Altenheimen – gesichert ist. Auf dem Hof versammelt sich die bunte Truppe. Dann geht’s bei herrlichem Sonnenschein als singende Karawane am Stock, Rollator oder im Rollstuhl durch den Garten und in die ebenerdige Blockhütte. Eine Tasse Kaffee, ein Glas Sekt, dazu frisch gebackene Weckmänner, leckere Mutzen und köstliche Nussecken. Die Martinsparty bringt den Kreislauf in Schwung. Dabei klönen die sieben Senioren, die in Summe auf fast 600 Lebensjahre kommen, heiter. „Es hatte etwas von St. Martin gemischt mit Karneval“, sagt Oelers.

Eine Anekdote folgt auf die nächste: Beim nachmittäglichen Kaffeekränzchen stimmen sich die Senioren auf den Martinsumzug am Abend ein. Foto: Stephi Oelers

Und wie das so ist, wenn ältere Herrschaften beisammensitzen, dann wird hier eine Anekdote erzählt, und dort eine Anekdote. Und bald geht es um das Martinssingen und vermeintlich vergessene Strophen bekannter Lieder. Rauf und runter singt die Gesellschaft die Stücke und macht sich einfach einen rundum schönen Nachmittag.

Doch was wäre ein Martinsfest ohne Umzug? Ab zur Straße, ein paar Stühle aufgestellt. So einfach sind die besten Plätze der Nachbarschaft gesichert. Lothar Erbers, hoch zu Ross, führt den Hamener Martinsumzug an. Und die Oldies empfangen ihn freudig, singen aus voller Brust. Das entgeht dem Heiligen Mann nicht. Der zieht die Zügel an, und hört sich in Ruhe den Gesang an.

Lothar Erbers als St. Martin hielt an der Oldie-Gruppe kurz den Zug an. Foto: Stephi Oelers