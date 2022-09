Die Höhner in Mönchengladbach : Wie ein harter Boden fast den Zeltaufbau verhinderte

Am Messeplatz an der Gladbacher Straße wurde das Zelt des Höhner Rock and Roll Circus aufgebaut. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Beim Zeltaufbau für den Rock and Roll Circus der Höhner erwies sich Mönchengladbach als eine harte Nuss. Aber mit dem Einsatz von Technik und Man-Power ließ sich der Boden erweichen.

Weiterleiten Drucken Von Sigrid Blomen-Radermacher

Mit viel Fantasie konnte man am Freitagmittag ahnen, wo bald das große Zirkuszelt stehen sollte. In einem Kreis von 36 Metern Durchmesser standen einige Ankerstäbe. Viele lagen aber noch haltlos auf dem Asphalt des Messeplatzes. Aufgerollte bunte Planen gaben einen Vorgeschmack auf das, was da kommt.

Mit einem Problem hätten die Produktionsleiterin des Zirkus, Marie Schütte, und der Manager Sandor Donnert, nicht gerechnet: Der Boden des Messeplatzes an der Gladbacher Straße, Ecke Am Borussiapark, auf dem ab dem 6. Oktober der Höhner Rock and Roll-Zirkus gastieren wird, erwies sich als undurchdringlich. Bereits am Mittwoch waren Schütte und Donnert mit ihrer 10-köpfigen Crew und acht Lastkraftwagen mit Materialien auf dem Messeplatz angekommen. Geplant war das Hochziehen der 16 Meter hohen Kuppel des Zeltes für Freitagmittag. „Wir haben gut vorgearbeitet und dachten, wir wären früher dran, aber dann kam der Boden“, erzählte Schütte. Der war für die 100 jeweils 150 Zentimeter langen und dicken Erdnägel zu hart. Sie werden in den Boden geschlagen und sorgen für einen sicheren Stand des Zeltes. Einen so harten Boden habe Schütte noch nicht erlebt. Da half nur noch schweres Gerät. Schütte machte sich auf den Weg zu Werkzeugmaschinenverleihern in Mönchengladbach und mietete Spezialmaschinen an: Presslufthammer, Gabelstapler, Radlader. Mit der nötigen Man-Power konnte der Boden schließlich bezwungen werden.

Nicht nur wurde das 36 Meter durchmessende Zelt mit einer Grundfläche von 1000 Quadratmetern auf dem Platz aufgebaut. Ein Vorzelt von 31 Metern Durchmesser muss auch noch her. Und dann die Leitungen für Strom und Wasser: Würde man sie hintereinander auslegen, käme man fast bis zum Elisabeth-Krankenhaus: Vier Kilometer Leitungen sind es, die verlegt werden müssen.