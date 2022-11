Corona-Zahlen aus Mönchengladbach (Freitag, 11. November 2022) : Stadt meldet wenige Neuinfektionen, aber einen Todesfall

In Mönchengladbach sind wieder eine Handvoll Intensivbetten nicht belegt. (Symbolbild) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Mönchengladbach Ein nachweislich infizierter Mönchengladbacher ist im Hospiz gestorben. Die Infiziertenzahl und die Sieben-Tage-Inzidenz sinken. Der Überblick.

Das städtische Gesundheitsamt hat den 364. Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Mönchengladbach gemeldet. Ein Patient des Geburtenjahrgangs 1968 ist im Hospiz gestorben. Das geht aus einer Meldung von Freitag, 11. November 2022, hervor.

Weiter heißt es dort, dass seit dem Vortag 126 Neuinfektionen registriert wurden. Das ist eine recht kleine Zahl neuer Fälle. Zuletzt wurden Ende September so wenige Neuinfektionen innerhalb eines Wochentages beim Mönchengladbacher Gesundheitsamt registriert. Akut infiziert sind den Angaben zufolge nunmehr 1379 Bürger (Vortag: 1426).

Die Sieben-Tage-Inzidenz sinkt ebenfalls. Das Robert-Koch-Institut (RKI) gibt den Wert am Freitag mit 339,1 an (Vortag: 360,5). Der landesweite Durchschnitt (311,0; Vortag: 375,0) und der Bundesschnitt (243,5; Vortag: 294,1) liegen jeweils darunter.

Laut Divi-Intensivregister werden aktuell (Stand: Freitag, 11. November 2022, 12.18 Uhr) sechs Covid-19-Patienten in Mönchengladbacher Krankenhäusern intensivmedizinisch behandelt. Zwei Patienten werden invasiv beatmet. Fünf der laut Divi 82 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind frei. Die Situation auf den Intensivstationen ist aktuell angespannt, Kostenpflichtiger Inhalt am Mittwoch waren zeitweise alle Betten belegt . Ein Grund zur Sorge sei dies aber nicht, hieß es aus den Mönchengladbacher Krankenhäusern. Landesweit sind noch 9,3 Prozent der Intensivbetten (458 von 4908) frei.

Die Hospitalisierungsrate für NRW gibt das RKI am Freitag tagesaktuell mit 8,2 an. Am Vortag wurde der Wert mit 8,68 beziffert, durch Nachmeldungen aber auf 9,85 nach oben korrigiert. Der Bundesschnitt liegt mit 6,59 niedriger (Vortag: 6,94 gemeldet, auf 7,82 korrigiert).