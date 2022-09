Jubiläumsfeier in Mönchengladbach : 30 Jahre Hephata-Berufskolleg

v.l. Christiae Gerhards, Karsten Bron, Dr. Harald Ulland, Kevin Mikuszeit, Verena Hölken, Volker Schulze-Weigmann, Andreas Morneau und Felix Heinrichs. Foto: Rick, Markus (rick)/Markus Rick (rick)

Mönchengladbach Viele Laudatoren erhielten zur Feierstunde das Wort. Dabei wurde oft die gesellschaftliche Relevanz der am Kolleg vermittelten Berufsbilder betont – alles unter dem Motto „Wir.Feiern.Zukunft“

Zum dreißigjährigen Bestehen des Hephata-Berufskollegs schauten nicht nur Interne auf das, was war und kommen könnte. In einer Talkrunde berichteten ebenso ehemalige Schüler von persönlichen Erfahrungen. Sie stellten dem Berufskolleg ein Zeugnis aus und zeigten sich überzeugt, dass im gesellschaftlichen Wandel die Herausforderungen an die vermittelten Berufsbilder steigen. Den Schülern empfahlen sie, wachsam, achtsam, mutig und neugierig zu bleiben.

Unter dem Festmotto „Wir. Feiern. Zukunft“ hatte Schulleiter Karsten Bron zu Beginn den Wert der praxisorientierten Ausbildung am Berufskolleg betont. Er sagte auch für die Zukunft den offenen Blick auf nicht klassische Berufsbilder zu. Oberbürgermeister Felix Heinrichs attestierte dem Bildungsinstitut die Bereitschaft, in der Qualifizierung von Menschen auf sich verändernde Regularien und Voraussetzungen zu reagieren. „Sie wissen, dass Inklusion nur gelingt, wenn es Menschen gibt, die andere an die Hand nehmen und Türen öffnen“, lobte Heinrichs. Die autonome Lebensgestaltung werde am Kolleg als selbstverständliches Diktum unterstützt, hob die schulfachliche Dezernentin Christiane Gerhards hervor.

Pfarrer Harald Ulland vom Vorstand Hephata gliederte seine Ansprache wie das Festmotto „Wir.Feiern.Zukunft“ in drei Teile. Es liege in der DNA der Einrichtung, „die Sache“ für Menschen mit Behinderung groß zu machen, sagte Ulland. Er hob hervor, dass der selbst gesetzte Anspruch nach der best- und menschenmöglichen Ausbildung verlange. Der christlich-jüdische Glauben bilde den Rahmen für den Wertekanon an der Schule. Passend zu seinen Worten servierte die Schulgemeinde im lebensbejahenden Vortrag das Lied „The little light of mine“.