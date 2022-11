SMS Group in Mönchengladbach : Lehrzeit beginnt mit sportlichem Teambuilding-Seminar

SMS Group in Mönchengladbach

Den Auszubildenden der SMS-Group in Mönchengladbach geben auf Instagram und TikTok Einblicke in ihren Berufsalltag. Foto: Michael Rennertz

Mönchengladbach Die SMS Group bildet im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich aus. Die neuen Azubis lernten sich in der ersten Woche besser kennen.

Am 1. September 2022 begann für 69 junge Menschen die Berufsausbildung bei der SMS Group in den Betrieben Hilchenbach und Mönchengladbach. Bereits einen Monat zuvor startete ein Auszubildender seine Ausbildung als Industriemechaniker am Standort Witten. Außerdem werden drei neue Auszubildende anderer Firmen seit dem 1. September mitbetreut, wie das Unternehmen mitteilte. Die SMS Group bietet mit zehn Ausbildungsberufen im gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereich verschiedenste Möglichkeiten.