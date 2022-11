Arbeitsmarkt im Rhein-Kreis Neuss : Mehr Chancen für Auszubildende

Die Unternehmen haben wieder mehr Ausbildungsplätze bei der Agentur für Arbeit gemeldet als in den vergangenen beiden Jahren. Es gibt noch offene Stellen, da weiter Auszubildende gesucht werden. (Symbolbild) Foto: dpa/Martin Schutt

Rhein-Kreis Die Zahl der im Bezirk der auch für den Rhein-Kreis zuständigen Agentur für Arbeit Mönchengladbach gemeldeten Ausbildungsstellen hat wieder fast Vor-Corona-Niveau erreicht. Doch nicht alle Stellen konnten bislang besetzt werden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Andreas Buchbauer

Die Unternehmen im Bezirk der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, zu dem auch der Rhein-Kreis Neuss gehört, haben im Ausbildungsjahr 2021/22, das offiziell am 30. September abgeschlossen worden ist, insgesamt 3882 Ausbildungsstellen gemeldet. Das sind 161 Stellen mehr als im ersten und 75 Stellen mehr als im zweiten Corona-Jahr. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. Demnach ist spürbar, dass die Arbeitgeber in der Region wieder mehr Ausbildungschancen bieten und die „Corona-Delle“ überwunden scheint. Rainer Imkamp, Leiter der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, verweist auf die Zahlen. „Damit wurden zwischen Rhein, Erft und Niers wieder annähernd so viele Ausbildungsstellen wie vor Beginn der Corona-Pandemie angeboten.“

Die Zurückhaltung, die in den Jahren 2020 und 2021 zu spüren gewesen sei, sei überwunden. „Jetzt wird wieder in der gesamten Breite in die Zukunft des Arbeitsmarktes investiert, für den deshalb neue Fachkräfte ausgebildet werden“, betont Imkamp. 2018 waren der Arbeitsagentur für den Rhein-Kreis Neuss und Mönchengladbach 3907 Ausbildungsstellen gemeldet worden, 2019 dann 3929. Es folgten das erste Corona-Jahr mit 3721 Ausbildungsstellen und das zweite Corona-Jahr mit 3807 Stellen.

Info Agentur für Arbeit hilft bei der Suche Berufsberatung Wer noch eine Ausbildungsstelle sucht, kann sich an die Berufsberatung der Agentur für Arbeit wenden. Kontakt Sie ist unter der Hotline 0800 4555500 oder per E-Mail an neuss.berufsberatung@arbeitsagentur.de erreichbar.

Wie groß der Fachkräftebedarf im Rhein-Kreis Neuss ist, wurde kürzlich auch bei der Vorstellung der von der Industrie- und Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein veröffentlichten Standortanalyse für den Kreis deutlich. Eine Botschaft: Mittlerweile ist der Fachkräftemangel auch in schwierigen konjunkturellen Jahren ein wesentliches Risiko für den geschäftlichen Erfolg der Unternehmen – in der Vergangenheit sei dies vor allem in Zeiten eines Booms der Fall gewesen. Ausbildung und Qualifizierung sind daher wichtige Schlüssel.

Dabei gilt es auch, entsprechend junge Menschen zu finden. Von den in diesem Jahr im Agenturbezirk insgesamt gemeldeten 3882 Ausbildungsstellen konnten bis zum Stichtag 30. September noch nicht alle besetzt werden. Susanne Käser, Geschäftsführerin Operativ der Agentur für Arbeit Mönchengladbach, appelliert, sich bei Interesse an einem raschen Ausbildungsstart an die Agentur für Arbeit zu wenden: „Wir können individuell mit den Interessenten und den Arbeitgebern, die noch offene Ausbildungsstellen anbieten, besprechen, wie ein Berufseinstieg noch in diesem Jahr möglich ist.“ Dabei gelte es, die Chancen auszuloten, wie der Unterrichtsstoff aufgeholt werden kann, da das Berufsschuljahr schon seit etwa drei Monaten läuft. „Oder es gilt herauszufinden, ob eine Einstiegsqualifizierung als Brücke zum nächsten Ausbildungsjahr dienen kann, in der die jungen Teilnehmer ebenfalls schon Geld erhalten und Ausbildungsinhalte vermittelt bekommen.“