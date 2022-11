St.-Augustinus-Gruppe in Neuss​: Azubis werden zu Influencern​

Neuss Das Digital-Projekt der St.-Augustinus-Gruppe geht nach dem erfolgreichen Auftakt bereits ins zweite Jahr. „Meine Story“ lautet der Titel der diesjährigen Kampagne.

Ein „Reel“ (ein spezielles Videoformat), das den Arbeitsweg in der dämmernden Morgenstunde zeigt, echte Einblicke in den Pflegealltag, Fragerunden, Umfragen und mehr: Der Instagram-Kanal der St.-Augustinus-Azubis unterscheidet sich von der Machart kaum von der bekannter Influencer und geht auch inhaltlich in die Tiefe: „Meine Story“ lautet der Titel der diesjährigen Kampagne, die jungen Menschen einen Blick in die Pflege und Heilerziehungspflege ermöglichen und sie so für diese systemrelevanten Berufe begeistern soll. Ein Fokus liegt diesmal auf den Protagonisten selbst – so wie Dikra Azouaghe, die aus Marokko stammt und in der Seniorenpflege aufblüht: „Ich wurde von meiner Großmutter großgezogen. Vielleicht habe ich deshalb diese besondere Verbindung zu älteren Menschen. Ich verbringe unheimlich gerne Zeit mit ihnen, und es bewegt mich jedes Mal, wie dankbar sie selbst für kleine Gesten sind.“ Die Auszubildende im zweiten Lehrjahr wurde von Oussama Cherrouda, der von Anfang an zu den St.-Augustinus-Influencern zählt, überzeugt, sich an dem Projekt zu beteiligen. Ihren ersten Auftritt hat Dikra Azouaghe in dieser Woche. Neben ihr gehören Azubis aus der Psychiatrie, der Behindertenhilfe und aus Akutkrankenhäusern zum Influencer-Team, sodass es immer wieder verschiedene Inhalte geben wird. Um möglichst viele Menschen zu erreichen, wird in den kommenden Wochen Werbung auf Bussen und Großplakaten zu sehen sein. Wer neugierig geworden ist, findet den Instagramkanal unter augustinus_azubi.