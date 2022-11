Psychiatrische Klinik in Neuss : Alexius/Josef-Krankenhaus stärkt Geschäftsführung

Neuss Das Alexius/Josef-Krankenhaus hat sich neu aufgestellt: Neben Martin Köhne, der das Zentrum für Seelische Gesundheit im Rhein-Kreis Neuss wie gehabt als Ärztlicher Direktor und Geschäftsführer leiten wird, startet Simone Palmer als kaufmännische Geschäftsführerin an seiner Seite.

Schon seit ihrer Schulzeit und während eines Freiwilligen Sozialen Jahres vor mehr als 20 Jahren in einer katholischen Klinik in Mönchengladbach stand für Palmer fest, dass ihr Herz für die Gesundheit schlägt und sie in diesem Bereich arbeiten möchte. Während ihres dualen Studiums der Gesundheits-Ökonomie durchlief sie zwei Jahre lang in einer somatischen Einrichtung in Nettetal sämtliche Stationen des Klinikbetriebs: von der Küche über Pforte und Reinigung bis hin zum Rettungsdienst. „Der menschliche Kontakt zur Basis im Klinikbetrieb ist mir extrem wichtig“, sagt Palmer.