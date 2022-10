Unternehmen in Moers : Azubi bei Niederrhein-Gold ist Jahrgangsbeste

Chiara-Malina Arslanbaki (5. von links) hat als Jahrgangsbeste den Abschluss zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik bestanden. Foto: Niederrhein Gold/MICHAEL RICKS

Moers Chiara-Malina Arslanbaki hat ihre Ausbildung beim dem Moerser Unternehmen Niederrhein-Gold absolviert. Als Jahrgangsbeste bestand sie den Abschluss zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik bei der IHK am Niederrhein. Warum das Unternehmen auf die Ausbildung junger Menschen setzt.

Als 1936 der erste Süßmost die Hallen in Moers verließ, ahnte wohl noch niemand, dass das Unternehmen über 80 Jahre später zu einem der leistungsstärksten Getränkelieferanten entwickelt hat. Für das Unternehmen Niederrhein-Gold Tersteegen sei es absolut selbstverständlich, Auszubildende zu beschäftigen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Nur gut ausgebildetes Fachpersonal könne die Wünsche der Kunden hinsichtlich Qualität und Lieferpünktlichkeit gewährleisten. Die Vielfältigkeit der Abteilungen des Unternehmens spiegeln sich auch in den unterschiedlichen Ausbildungsberufen bei Niederrhein-Gold wieder. Neben der kaufmännischen Ausbildung für Industriekaufleute kann man technische Berufe wie Industriemechaniker und Elektroniker erlernen oder eine Ausbildung zum Maschinen- und Anlagenführer oder zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik absolvieren. Auch im Labor wird Nachwuchs ausgebildet, speziell in der Analytik und in der Mikrobiologie. Zusätzlich sind im Bereich IT und Logistik weitere Ausbildungen im Unternehmen möglich.

In diesem Jahr gibt es einen besonderen Grund zur Freude, denn Chiara-Malina Arslanbaki hat als Jahrgangsbeste den Abschluss zur Fachkraft für Fruchtsafttechnik bei der IHK am Niederrhein bestanden, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.